学園アイドルマスター・秦谷美鈴（はたやみすず）役などでも人気沸騰中の声優・春咲暖（はるさきのん）が、2026年2月にアーティストデビューすることが発表された。

自身の誕生日である2月13日(金)にソロとして初となるシングル「リミナル」のリリースが決定。このシングルには、2025年8月に開催された春咲暖の単独イベント＜夏のうたたねまつり＞で初披露され話題となった曲「リミナル」の他に、「Awaking Step」、「GATCHA」などを収録。

また、12月16日(火)21時〜12月20日(土)23時59分の期間中にオンラインサイト「ROCKET EXPRESS」でCDを予約すると「ビッグサイズジャケット」がもらえる他、SMA VOICE会員限定で「オリジナルコースター」（2枚セット）が付いてくる特典も。

2月11日(水・祝)には春咲暖×陽高真白ツーマンライブの開催も決定している。

▼春咲暖 コメント

この度、ずっと夢見ていたソロでのアーティスト活動を開始させていただくことになりました！感謝の気持ちと嬉しさで踊り出しそうな反面、実感が湧いておらず夢なのではないか…？という疑念も抱いています！笑

ただ、これが夢でも夢じゃなくても春咲暖として色とりどりの音を奏で、踊り、表現していけることがとても幸せで楽しみです。どんな時でも真摯に応援してくださる皆さんとたくさんの夢の花を咲かせられるように頑張ります。よろしくお願いいたします！

1st Single「リミナル」 2026年2月13日(金)発売

￥2,500(税抜価格￥2.273)

品番：SLRL-10174

JAN=4571629126311

リミナルAwaking StepGATCHAリミナル -Instrumental-Awaking Step -Instrumental-GATCHA -Instrumental-

「ビッグサイズジャケット」（240mm×240mm） ・SMA VOICE限定特典

オリジナルコースター（2枚セット）

オリジナルコースター（2枚セット）

オフィシャルファンクラブ・SMA VOICE入会はコチラ：http://smavoice.jp