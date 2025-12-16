このくらいが丁度イイ！！【40・50代】頑張ってる感なし♡「ナチュラルウルフ」

「エッジをきかせすぎず、今っぽさを添えられる“丁度イイ”ウルフヘアってあるの？」「トレンド感をほどよく取り入れたいけれど、頑張っておしゃれをしている感はイヤかも」40・50代のそんな気分にぴったり合いそうなヘアスタイルが、「ナチュラルウルフ」です。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、女性らしい柔らかな雰囲気のナチュラルウルフをご紹介します。

頑張りすぎ感はないけど、おしゃれ！

@motoshi_wtokyo_wolfさんが「人気オーダーのstyleです」と紹介しているウルフヘアは、レイヤーカットは控えめに、顔まわりをゆるやかなひし形シルエットに仕上げています。エッジがききすぎない、柔らかな印象を引き寄せてくれそう。グレージュの透明感のあるカラーリングも相まって、肩の力の抜けたしゃれ感と今っぽいニュアンスを両得できるはず。

伸びてきたボブも程よくおしゃれ見せ

「ボブヘアが好きだけど、少し変化をつけたい……」そんな人におすすめなのは、ボブらしい丸みをしっかり残しつつ、ほんのりウルフ要素を忍ばせたナチュラルウルフ。画像のように毛先をカールアイロンで外ハネにすると、大人可愛い雰囲気も楽しめそう。特にセットをしなくても、まとまりよく仕上がりそうなところもおすすめしたいポイントです。

フェイスラインのスマート見せも狙える

@t.ikeda214さんが「小顔ネオウルフ」と紹介しているヘアスタイルは、「最近、フェイスラインのゆるみが気になる……」そんなミドル世代にもピッタリかも。小顔見せが狙えるひし形シルエットや顔まわりのレイヤーカットで、スマートなフェイスラインを演出してくれるはず。長めの襟足は、おしゃれ見えすると同時に冬時期の寒さ対策にもなってくれそうです。

大人らしくエレガントな雰囲気

@rico_salonさんが「ご自身のゆるりと動くクセをいかして外ハネに」と紹介しているナチュラルウルフは、大人らしいエレガントな雰囲気。襟足を長く残していることで、平凡には見えずしゃれ感のある仕上がりです。少しクセがある程度の髪がナチュラルウルフの魅力を活かせそう。ストレートヘアの人は、ニュアンスパーマと組み合わせてもおしゃれに仕上がるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里