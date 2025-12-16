すりぃが2026年3月3日、一夜限りのワンマンライブ＜THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3＞を開催することが発表となった。これは本日12月16日に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催された2年ぶりのワンマンライブツアー＜火鳥＞のファイナル公演のステージ上でアナウンスされたものだ。

3月3日は、すりぃにとって重要な記念日。元々はバンドマンとして活動していたすりぃ が一念発起して上京し、ボカロPとして音源リリースした3月3日＝すりぃの日を記念して開催されるワンマンライブが＜THREEE CHEERS FOR THREEE＞であり、その“vol.3”となる。2026年は、KT Zepp Yokohamaでの開催となり、本日公開されたキービジュアルには、ゲスト参加もほのめかされている。

すりぃは2026年第一弾シングルとして、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期(1月5日放送開始)のオープニングテーマに書き下ろした新曲「CATCH!!!」の放送開始同日リリースを予定している。同曲のパフォーマンスにも期待がかかるところだ。

なお、すりぃは＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞に自身のソロステージと、ギタリストとして参加するバンド・Aoooで同日に2ステージ出演する。

■ワンマンライブ＜THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3＞

2026年3月3日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

【ファンクラブ会員先行】

受付開始：12/16(火)21:00〜

https://threee.lnk.to/szy

■デジタルリリース「CATCH!!!」

2026年1月5日配信スタート

Pre-Save/Pre-Add：https://threee.lnk.to/cth

※TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期オープニングテーマ ■『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』

2026年1月5日より毎週月曜より放送開始

TOKYO MX 22:00〜

BS日テレ 23:00〜

読売テレビ 25:59〜

※放送時間は予告なく変更となる場合あり

※各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始

