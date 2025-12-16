グラビアアイドル・麻倉瑞季（23）がこのほど、自身のインスタグラムで今月4日に開催されたイベント「TENGA SUPER NIGHT」に訪れたことを報告した。



【写真】こ、これは！口をつける姿にドキッとせずにはいられない

「超進化 SUPER TENGA」というロゴとともにTENGAのイラストの入ったグラスを手にする画像を掲載。「TENGAさんに招待して頂き、TENGA SUPER NIGHTに参加して来ました」と伝えた。「20周年おめでとうございます!!!」と同商品の節目を祝福。「ビールはちょっと大人な味でやっぱり飲めませんでした……」と明かした。



X（旧ツイッター）でも「新作ちょっと触らせてもらったんだけど過去一やばい気がする……!!!」と同商品にタッチしたことも告白した。TENGA公式Xからの「本日はお越しいただきありがとうございました!!スーパーテンガをよろしくお願いいたします…!」という感謝のポストに対しては「こちらこそご招待ありがとうございました！スーパーテンガ布教してきます!」と返答していた。



思わぬ“攻めた”報告にファンもドキドキ。「もはやTENGA統一」「TENGAを布教するという事はもちろんじぶ…ゴホン大変よろしいと思います」「それ系のコメントも出来るから売れるんだよなー」と盛り上がった。



なお、麻倉が口にしているのはもちろんTENGAではなく、当日ふるまわれた「トルネード・ブラスト」。新商品のイメージに合わせたドリンクで「クランベリーにハイビスカスとカモミールを合わせた赤いサワーエール。酸味と旨味が螺旋状に降り注ぐ」と説明されている。



麻倉は「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれた正当派。ボリュームたっぷりの美ボディで、グラビアで活躍している。



（よろず～ニュース編集部）