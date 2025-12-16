庄司浩平、「ViVi国宝級イケメンランキング」初登場で躍進 色気で“沼”へ【全ランキング掲載】
俳優の庄司浩平が、23日発売のファッション雑誌『ViVi』2・3月合併号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年下半期NOW部門13位に輝いた。
【画像】セクシーさが滲み出てます⋯NOW部門の1位に輝いた松田元太
庄司は『仮面ライダーガヴ』『40までにしたい10のこと』など話題作に次々出演、25年下半期に人気を伸ばし、NOW部門に初ランクインを果たした。特に熾烈な争いが繰り広げられているNOW部門にて、初ランクインにして13位という高順位を残した。
庄司の撮影が始まると、圧倒的スタイルでスタッフからも歓声が沸いた。自然にあふれ出る色気に、“沼る”理由をひしひしと感じた。その後はインタビュー、SNSとたくさんの取材をしたが、次々と面白いトークが飛び出した。撮影で歓声を上げた後は、取材で笑い声が止まらない、にぎやかな現場になった。
庄司の得意のトークは、同誌公式SNSでもアップしていく。
NOW部門では松田元太（Travis Japan）、NEXT部門（22歳以下）では岩瀬洋志、ADULT部門（30歳以上）では松村北斗（SixTONES）がそれぞれ初の首位に輝いた。
なお、全ランキングは、以下の通り。総得票数は、80万票超えとなった。
■NOW部門
1位 松田元太（Travis Japan）
2位 本田響矢
3位 佐藤勝利（timelesz）
4位 K（&TEAM）
5位 高橋恭平（なにわ男子）
6位 高橋文哉
7位 高橋海人（King ＆ Prince）※高＝はしごだか
8位 柏木悠（超特急）
9位 山中柔太朗（M!LK）
10位 尾崎匠海（INI）
11位 山下幸輝
12位 ラウール（Snow Man）
13位 庄司浩平
14位 白岩瑠姫（JO1）
15位 綱啓永
16位 佐野晶哉（Aぇ! Group）
17位 増子敦貴（GENIC）
18位 豊田裕大
19位 中村嶺亜（KEY TO LIT）
20位 小波津志（PSYCHIC FEVER）
■NEXT部門
1位 岩瀬洋志
2位 杢代和人（原因は自分にある。）
3位 黒川想矢
4位 浜川路己（ROIROM）
5位 野村康太
6位 HARUA（&TEAM）
7位 織山尚大（ジュニア）
8位 NAOYA（MAZZEL）
9位 齋藤潤
10位 YU（NEXZ）
11位 川口蒼真（KID PHENOMENON）
12位 RUI (STARGLOW)
13位 伊藤圭吾（龍宮城）
14位 真弓孟之（AmBitious）
15位 本島純政
■ADULT部門
1位 松村北斗（SixTONES）
2位 中島健人
3位 菊池風磨（timelesz）
4位 志尊淳
5位 末澤誠也（Aぇ! group）
6位 草川拓弥（超特急）
7位 七五三掛龍也（Travis Japan）
8位 與那城奨（JO1）
9位 澤本夏輝（FANTASTICS）
10位 塩野瑛久
【画像】セクシーさが滲み出てます⋯NOW部門の1位に輝いた松田元太
庄司は『仮面ライダーガヴ』『40までにしたい10のこと』など話題作に次々出演、25年下半期に人気を伸ばし、NOW部門に初ランクインを果たした。特に熾烈な争いが繰り広げられているNOW部門にて、初ランクインにして13位という高順位を残した。
庄司の得意のトークは、同誌公式SNSでもアップしていく。
NOW部門では松田元太（Travis Japan）、NEXT部門（22歳以下）では岩瀬洋志、ADULT部門（30歳以上）では松村北斗（SixTONES）がそれぞれ初の首位に輝いた。
なお、全ランキングは、以下の通り。総得票数は、80万票超えとなった。
■NOW部門
1位 松田元太（Travis Japan）
2位 本田響矢
3位 佐藤勝利（timelesz）
4位 K（&TEAM）
5位 高橋恭平（なにわ男子）
6位 高橋文哉
7位 高橋海人（King ＆ Prince）※高＝はしごだか
8位 柏木悠（超特急）
9位 山中柔太朗（M!LK）
10位 尾崎匠海（INI）
11位 山下幸輝
12位 ラウール（Snow Man）
13位 庄司浩平
14位 白岩瑠姫（JO1）
15位 綱啓永
16位 佐野晶哉（Aぇ! Group）
17位 増子敦貴（GENIC）
18位 豊田裕大
19位 中村嶺亜（KEY TO LIT）
20位 小波津志（PSYCHIC FEVER）
■NEXT部門
1位 岩瀬洋志
2位 杢代和人（原因は自分にある。）
3位 黒川想矢
4位 浜川路己（ROIROM）
5位 野村康太
6位 HARUA（&TEAM）
7位 織山尚大（ジュニア）
8位 NAOYA（MAZZEL）
9位 齋藤潤
10位 YU（NEXZ）
11位 川口蒼真（KID PHENOMENON）
12位 RUI (STARGLOW)
13位 伊藤圭吾（龍宮城）
14位 真弓孟之（AmBitious）
15位 本島純政
■ADULT部門
1位 松村北斗（SixTONES）
2位 中島健人
3位 菊池風磨（timelesz）
4位 志尊淳
5位 末澤誠也（Aぇ! group）
6位 草川拓弥（超特急）
7位 七五三掛龍也（Travis Japan）
8位 與那城奨（JO1）
9位 澤本夏輝（FANTASTICS）
10位 塩野瑛久