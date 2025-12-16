『ViVi国宝級イケメンランキング』全ランキングが発表 NOW・NEXT・ADULT部門に旬の顔ずらり 総得票数は80万票超【一覧掲載】
23日発売のファッション雑誌『ViVi』2・3月合併号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年下半期・各部門全ランキングが、発表された。
【画像】イケメンオーラ半端ない⋯ADULT部門の1位に輝いた松村北斗
NOW部門では松田元太（Travis Japan）、NEXT部門（22歳以下）では岩瀬洋志、ADULT部門（30歳以上）では松村北斗（SixTONES）がそれぞれ初の首位に輝いた。
全ランキングは、以下の通り。総得票数は、80万票超えとなった。
■NOW部門
1位 松田元太（Travis Japan）
2位 本田響矢
3位 佐藤勝利（timelesz）
4位 K（&TEAM）
5位 高橋恭平（なにわ男子）
6位 高橋文哉
7位 高橋海人（King ＆ Prince）※高＝はしごだか
8位 柏木悠（超特急）
9位 山中柔太朗（M!LK）
10位 尾崎匠海（INI）
11位 山下幸輝
12位 ラウール（Snow Man）
13位 庄司浩平
14位 白岩瑠姫（JO1）
15位 綱啓永
16位 佐野晶哉（Aぇ! Group）
17位 増子敦貴（GENIC）
18位 豊田裕大
19位 中村嶺亜（KEY TO LIT）
20位 小波津志（PSYCHIC FEVER）
■NEXT部門
1位 岩瀬洋志
2位 杢代和人（原因は自分にある。）
3位 黒川想矢
4位 浜川路己（ROIROM）
5位 野村康太
6位 HARUA（&TEAM）
7位 織山尚大（ジュニア）
8位 NAOYA（MAZZEL）
9位 齋藤潤
10位 YU（NEXZ）
11位 川口蒼真（KID PHENOMENON）
12位 RUI (STARGLOW)
13位 伊藤圭吾（龍宮城）
14位 真弓孟之（AmBitious）
15位 本島純政
■ADULT部門
1位 松村北斗（SixTONES）
2位 中島健人
3位 菊池風磨（timelesz）
4位 志尊淳
5位 末澤誠也（Aぇ! group）
6位 草川拓弥（超特急）
7位 七五三掛龍也（Travis Japan）
8位 與那城奨（JO1）
9位 澤本夏輝（FANTASTICS）
10位 塩野瑛久
