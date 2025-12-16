Netflix“ヤンキー恋リア”『ラヴ上等』にすごい人から反響…実名挙がり「ウソでしょ？」 今後のカップル展開も予告
Netflixのリアリティシリーズ『ラヴ上等』の“Special Night”が16日、都内で開催され、番組MCのMEGUMI、AK-69、永野が登場した。
【動画】MEGUMI、AK-69、永野が貴重な恋リアトーク
「あいの里」「ボーイフレンド」シリーズなど、人間の本音や感情の揺れを映し出してきたNetflixが挑む新境地は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。
山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の”はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。最終日・卒業式で愛する人へ想いを告げるその瞬間まで、誰も見たことのない、予測不能の恋愛リアリティが幕を開ける。
その反響はMC陣に直接届いており、AK-69は「いろんな方からメールが来る。すごいところで言うと、サザンオールスターズの松田（弘）さんが…」と切り出し、MEGUMIと永野は「ウソでしょ？」と驚き。AK-69はマジ顔で「『めちゃくちゃおもしろいんだけど、一気見しちゃったよ』ってメールが来て」は証言した。このほか、上場企業の社長からも「泣けた」と連絡が入ったという。
永野は「ニューヨークの屋敷（裕政）が走ってきて『おもろすぎます』って」と芸人界隈の反応を語り、令和ロマン・高比良くるま（※高＝はしごか）からも「めちゃくちゃおもしろい」と太鼓判をもらったと明かした。
今後の予告トークも「この人こっち行くんだもあります」「展開めまぐるしい人いましたね」「数名いましたね」などと白熱。そして、MEGUMIは「カップルは成立するんです」ときっぱり。その上、感動的なシーンになるという。MEGUMIは「やっぱこういう男いいな」とチラリと触れていた。
主題歌はglobe「Love again」が使われており、イベントには小室哲哉も登場して盛り上がった。
