妻夫木聡主演のＴＢＳドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」が１４日に最終回を迎えた。

引退危機から復活したロイヤルファミリーと騎手野崎翔平（市原匠悟）が５歳イヤーのジャパンカップを制し、有馬出走に滑り込んだ。

馬主中条耕一（目黒蓮）がロイヤルファミリーのラストランを宣言。椎名善弘（沢村一樹）の天皇賞馬レインボーキャンプ、無敗で３冠制覇した椎名展之（中川大志）の３歳馬ソーパーフェクトが立ちはだかった。

最後の直前、ロイヤルファミリーがソーパーフェクトの前に出て悲願の有馬制覇かと思われたが…スタートで出遅れて後方にいた椎名善弘のもう１頭・ビッグホープが末脚を爆発させて勝利した。

椎名善弘が、生前のロイヤル総帥山王耕造（佐藤浩市）に古豪馬主が手を組むことを持ちかけ、山王のロイヤルホープ産駒を手にしていた。

振り返れば逃げ宣言のビッグホープが出遅れたレースでは、最初のスタンド前で椎名善弘のもう１頭レインボーキャンプが中団から突然先頭に出てハイペースを作りだした。息子椎名展之の１番人気ソーパーフェクトが追い、向こう正面で早めの仕掛け。直前はロイヤルファミリーとの一騎打ちとなったが、ハイペースの疲れが出たか、有利となった後方からビッグホープが伸びてきた。

所有馬２頭を連携させた椎名善弘にネットでも「レインボーキャンプの仕掛けが早かったのは、ビッグホープを勝たせるための作戦だったのかもな」「ハイペース作らせてビッグホープの差しを決めた椎名オーナーはさすが」「椎名社長、ビッグホープに後方一気させるために出遅れ指示＋レインボーキャンプのハイペース作戦だとするとどんだけホープ勝たせにいってんだよ」「ハイペースで行ったのって、ビックホープが勝つための作戦だった可能性」「椎名社長、２頭出し作戦で確実に勝ちを取りに行ってるのが凄い。レインボーキャンプにはかかっちゃったふりさせてハイペースを演出」「椎名陣営の作戦勝ちだ」「確かに椎名は策士で性格悪いｗ」「椎名社長すげえ」と反応する投稿が集まった。