PORTER「FREE STYLE」90周年限定カラー登場。“ターコイズ”で更新される定番のかたち

𠮷田カバンは、創業以来90年にわたり、「道具としての完成度」を追求してきました。流行を追いかけるよりも、素材や縫製、使い勝手を突き詰める。その積み重ねが、PORTER（ポーター）というブランドの信頼をかたちづくっています。

なかでも「FREE STYLE（フリースタイル）」シリーズは、2004年に発表されて以来、日々の生活の中で使うことを前提に設計されながらも、素材とフォルムによって品のある佇まいを備え、世代やシーンを問わず受け入れられてきたシリーズです。

キャンバス地にポリウレタンを圧着して染色した特殊素材を用いることで、レザーのような質感を持ちながらも、防水性や汚れへの強さといった実用性を両立。

見た目と扱いやすさ、その両方を重視するPORTERらしさが、このシリーズには色濃く表れています。

そんなFREE STYLEから、𠮷田カバン創業90周年を記念した限定カラーが登場しました。透明感のあるターコイズは、FREE STYLE特有のレザーライクな生地と組み合わさることで、単なるアクセントカラーに留まらない、奥行きのある表情に仕上がっています。

落ち着きと新鮮さを併せ持つ色合いは、節目の年を象徴するにふさわしい選択と言えるでしょう。ここからは、数あるラインナップの中から3点をピックアップして紹介します。

▲「HELMET BAG」5万1700円／W300×H320×D10mm、10L

まずひとつ目は、PORTERを代表する存在でもある「ヘルメットバッグ」（5万1700円）。もともとはミリタリー由来の形ですが、角を落としたシルエットとターコイズの色味によって、程よく力の抜けた印象に仕上げられています。

書類やノートPCが収まりやすい縦長の設計で、日常使いの実用性は十分。肩掛けした際のバランスも良く、仕事用として選んでも違和感がありません。

▲「TOTE BAG」6万3800円／W350×H320×D125mm、14L

トートバッグは、A4書類や13インチのPCをすっきり収納できる、日常使いを軸に設計されたサイズ感が魅力です。開口部にはファスナーを備え、収納物が外から見えにくい仕様のため、移動の多い日や旅行など、普段とは少し違うシーンでも安心して持ち出せます。

なお、FREE STYLEシリーズは定番カラーとしてブラックやキャメルも展開しており、仕事用途を想定するならそうした色を選ぶのが現実的。一方で、今回の限定ターコイズは、休日の装いに軽やかな変化を添えるための選択肢です。用途や気分に応じて色で役割を切り替えられる点も、本シリーズの懐の深さといえるでしょう。

▲「POCKET CORD WALLET」2万7500円／W120×H100mm

本作はヒップポケットにも収まるコンパクトなサイズ感で、日常使いしやすいウォレットです。付属のコードは手首に通したり、バッグに掛けたりと使い方も柔軟。財布としての役割をきちんと果たしながら、持ち運びの安心感を高めています。

バッグに比べると色の主張が控えめになる分、限定色のターコイズを取り入れやすいのも魅力のひとつ。主役になりすぎず、さりげなく特別感を添えてくれます。クリスマスが近づくこの時期、パートナーへのギフトとしてもうってつけです。

そのほかにも、「BOAT SHOULDER BAG」（6万6000円）、「BOSTON BAG」（5万6100円）、「MINI BOSTON BAG」（4万6200円）、「FIT BAG」（4万2900円）、「SLING BAG W zip」（5万9400円）、「TINY CARD CASE」（2万3100円）といったモデルまで、全9型を限定カラーのターコイズで展開しています。

なお、発売は2025年12月17日。PORTER STORE各店（国内はPORTER EXCHANGEを除く）と𠮷田カバンオフィシャルオンラインストアなどで取り扱われます。いずれも数量限定のため、気になる人は早めにチェックしておくと安心です。

