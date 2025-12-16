12月16日、板野友美がInstagramを更新。自身が出演したAKB48のライブの裏側を公開した。

【写真】華やかなホワイトの衣装のソロSHOTも公開

AKB48は、12月4日〜7日の4日間にわたり、「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜 あの頃、青春でした。これから、青春です 〜」を開催。グループの卒業生を迎えた20周年記念コンサートなど全6公演が行われた。

板野はこの日の投稿で、「ステージの下はこんな感じになってる」「クリスマスのネオンみたいで可愛いよね」「#AKB48 #武道館 #20周年」というコメントとハッシュタグと共に、小さな照明が張り巡らされたステージ下で、華やかな白の衣装姿でポーズをとる姿や、共にライブに出演した前田敦子と寄り添った2ショットなどを披露した。

この投稿に対して、ファンからは、「あつとも最強です」「超かわいい」「あつともが一番すき」「お二人とも素敵です」「あの時代にタイムスリップした気持ち」「白のドレス衣装似合っていて可愛い」などの反響が集まっていた。

かつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている板野。12月22日には、前田との初のディナーライブ『敦友20年目もやっぱり一緒 Atsuko Maeda ＆ Tomomi Itano Christmas Premium Night』をホテルニューオータニ（東京）にて開催予定だ。

