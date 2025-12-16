育ちがいいと感じる「高学歴女性俳優」ランキング！ 2位「吉永小百合」、5票差の1位は？【2025年調査】
華美に飾らずとも、どこかに品のよさを感じさせる立ち居振る舞い。自然体なのに育ちのよさを感じさせる女性俳優は憧れの存在です。
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「育ちがいいと感じる高学歴女性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、吉永小百合さんです。小学6年生で子役デビューし、映画出演や歌手活動を経て清純派の代名詞に。仕事が多忙を極め高校は中退しましたが、大学入学資格検定により早稲田大学に進学。留年することなく卒業しました。
また、2021年には「早稲田大学芸術功労者」にも選ばれています。10月31日からは、女性で世界初のエベレスト登頂を成し遂げた田部井淳子さんをモデルとした主演映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』が公開中です。
回答者からは「落ち着きがあるから」（30代女性／千葉県）、「優雅で美しいからです」（50代女性／兵庫県）、「お淑やかな雰囲気がとてもあるので」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、北川景子さんです。高校2年生でモデル・俳優としてデビューすると、ドラマ『美少女戦士セーラームーン』（TBS系）に出演。仕事と勉強を両立して明治大学へ進学し、2009年に卒業しています。
大学在学中にロサンゼルスへ留学し、英語の発音を徹底するなどストイックなエピソードが多い北川さん。現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』や、11月28日公開の主演映画『ナイトフラワー』など、話題作への出演が絶えません。
回答コメントでは「話し方が丁寧、面白い話もできるし全然下品さを感じないから」（20代女性／北海道）、「知的でクールビューティーなイメージが強い」（20代男性／福岡県）、「立ち姿からして育ちがいいと感じました」（30代女性／福島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
