モデルでタレントの谷まりあさんは12月16日、自身のInstagramを更新。スタイルが際立つ黒いドレス姿を披露しました。

【写真】谷まりあの美しい黒ドレス姿

「ドレス似合ってて素敵」

谷さんは投稿に1枚の写真を載せています。黒いロングドレスを着た姿です。ドレスはネックホルダーデザインで美しい肩のラインや抜群のスタイルが際立っています。

ファンからは、「ドレス似合ってて素敵」「綺麗」「いいねぇ〜　凄く奇麗だね〜」「天使　まじで使ってるブランドにまりちゃんが居るだけでハッピー」「いつも美しい」「すっごく綺麗です」と、絶賛の声が集まりました。

番組衣装ショット公開

自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している谷さん。11月30日の投稿では「本日19:28〜NTV『世界の果てまでイッテQ！』はじめてのおつかいinオランダです！」とつづり、衣装ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)