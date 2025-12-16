¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¡Ö°¦Ãå¤Î¤¢¤ëÍ¥ÂÔ¤¬²þ°¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØAll About¥Þ¥Í¡¼¡Ù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê»ñ¤ä¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢³ô²Á¤Ï100³ôÅö¤¿¤ê20Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥ÂÔ¤¬È¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤ËÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦Ãå¤¬¤¢¤Ã¤Æ»ý¤ÁÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢³ô²Á¤Ï20Ëü±ß¤«¤é10Ëü±ß¤Û¤É¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥ÂÔ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤¬4Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤â4Ëü±ßÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
Í¥ÂÔ¤¬²þ°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ô²Á¤ÏÂçÄñ²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÇä¤é¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¶â¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¤â¼¡¤ËÇã¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤·70¡ó¤¯¤é¤¤¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙÇäµÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Í¥ÂÔ¤¬²þ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂçÂ»¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Í¥ÂÔ¤ò²þ°¤·¤¿¸å¤Ë¶ÈÀÓ¤¬²þÁ±¤·¡¢Í¥ÂÔ¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ô²Á¤¬¡¢¤Þ¤¿¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì³µ¤Ë¡È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡É¤È¤Ï¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó
1949Ç¯¹Åç¸©½Ð¿È¡£¾´ý´ý»Î¡¦Åê»ñ²È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔÀ¸³è¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¹Ö±é²ñ¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¡ØÆü·Ð¥Þ¥Í¡¼¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉZAi¡Ê¥¶¥¤¡Ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£
¢¨¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢2024Ç¯8·î1Æü¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q. Í¥ÂÔ¤¬²þ°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÇäµÑ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÄ¹Ç¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¤¬²þ°¤µ¤ì¡¢Í¥ÂÔ³Û¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸½¾õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÊÝÍ¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢È½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼Í¥ÂÔ¤µ¤ó¡¿59ºÐ¡¿½÷À¡Ë
A. ¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇäµÑ¤»¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¶ÍÃ«¤µ¤ó¡Ë»ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤ÎÍ¥ÂÔ¤¬²þ°¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤«¤ó¤Ê¤ó´Ý¡ã7585¡ä¡Ù¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤Í¥ÂÔ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢100³ô8Ëü±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç1000³ô¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢³ô²Á¤Ï100³ôÅö¤¿¤ê20Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥ÂÔ¤¬È¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤ËÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦Ãå¤¬¤¢¤Ã¤Æ»ý¤ÁÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢³ô²Á¤Ï20Ëü±ß¤«¤é10Ëü±ß¤Û¤É¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥ÂÔ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤¬4Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤â4Ëü±ßÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
Í¥ÂÔ¤¬²þ°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ô²Á¤ÏÂçÄñ²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÇä¤é¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¶â¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¤â¼¡¤ËÇã¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤·70¡ó¤¯¤é¤¤¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙÇäµÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Í¥ÂÔ¤¬²þ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂçÂ»¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Í¥ÂÔ¤ò²þ°¤·¤¿¸å¤Ë¶ÈÀÓ¤¬²þÁ±¤·¡¢Í¥ÂÔ¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ô²Á¤¬¡¢¤Þ¤¿¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì³µ¤Ë¡È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡É¤È¤Ï¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó
1949Ç¯¹Åç¸©½Ð¿È¡£¾´ý´ý»Î¡¦Åê»ñ²È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔÀ¸³è¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¹Ö±é²ñ¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¡ØÆü·Ð¥Þ¥Í¡¼¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉZAi¡Ê¥¶¥¤¡Ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£
¢¨¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢2024Ç¯8·î1Æü¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)