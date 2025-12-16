「とんでもない別荘」田村淳、絶景広がる豪華過ぎる別荘を公開「凄すぎる」「めちゃくちゃ素敵」
元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは12月16日、自身のInstagramを更新。別荘でのプライベートショットを披露しました。
田村さんは「パパとママがこの別荘を買ったのは、家族で楽しい時間を過ごすためです」と別荘について触れ、さらに「大人になっていくと友達との時間が増えていくと思うけれど…年に１度でいいからこの別荘での時間をパパとママにください」と成長する娘たちへの切実で優しい願いを明かしています。
ファンからは、「子供と過ごせる時間って少ないですよね」「別荘！凄すぎるー」「素敵なパパとママのもとに産まれた娘さんたち幸せですね」「素敵な時間をお過ごしください」「とんでもない別荘！！凄すぎます！！」「めちゃくちゃ素敵な別荘」「素敵な家族時間、楽しい家族時間」と、感嘆の声が集まりました。
「素敵な時間をお過ごしください」田村さんは「娘たちへ」と題し、3枚の写真を投稿。娘たちと別荘のプールで遊ぶ親子ショットです。屋根付きの広々としたプールで、奥には山が連なる絶景が広がり、かなり豪華な別荘であることがうかがえます。娘たちのかわいい後ろ姿と、満面の笑みを浮かべる田村さんの表情が印象的です。
娘たちと別荘で過ごす様子を披露3日には「家族で群馬県みなかみ町にある別荘に行ってきました」と、別荘のリビングで娘たちとボードゲームを楽しむ様子を公開していた田村さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)