¡¡Ê£¿ô¤Î¸½ÃÏ»æ¤¬¸µÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê27¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤¬´Ö¶á¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¶¯²½Ã´Åö¼Ô¤¬16Æü¡¢ÅÅ·â¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼Ç¤É½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥Õ¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥±¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥ó¥°»á¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë½¸ÃæÅª¤Ç³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î´Ö¡¢»ä¤Ï»Å»ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¾õ¶·¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò½Ï¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¦Ì³¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤±¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±Î½¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¤¹¤°¤ËºÆ¤ÓÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDe Telegraaf¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï27Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê³ÍÆÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥¼»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£º£Ç¯8·î¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿MF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥³¡¼¥Í¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1Ç¯°Ê¾å¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¸½ÃÏ¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢6¥«·î¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÚ°Â¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ²æËý¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¼Ç¤¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë±¦É¨¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢7·î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£ÍèÇ¯¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¡¢¼ÂÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¡Ê28¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£