マライア・キャリー「恋人たちのクリスマス」今週も全米1位、歴代最長新記録を達成

“クリスマスの女王”マライア・キャリーの黄金ソング「恋人たちのクリスマス」 (原題：All I Want For Christmas Is You）が、先週に続き全米シングル・チャート1位を獲得。これにより、歴代最長記録となる通算20週目の首位を獲得した。



同チャートでは、19週1位のリル・ナズ・X「オールド・タウン・ロード feat. ビリー・レイ・サイラス」と、シャブージー「ア・バー・ソング（ティプシー）」を上回り、歴代最長単独記録を達成。同曲は1994年から発売25年後の2019年12月に自身通算19曲目の首位に輝き、以降今年まで7シーズン連続で同チャート1位を獲得している。



日本でも人気が高く、今年7年ぶりに敢行された来日ツアーの各公演でも必ず最後にパフォーマンスされたファンにとっても特別な1曲。また、今年も全世界のトップ・チャート首位を独走中だ。