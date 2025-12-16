「ブーツの位置がわざとらしいっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《妄想を掻き立てるあざとショット》に熱狂の嵐

甘さとレトロを融合

『「神が造りし禁断ボディは必見…！」トップコスプレイヤー・えなこ《大胆すぎる濡れ肌サウナSHOT》にファン大悶絶』が大きな注目を集めた、えなこがインスタグラムを更新。

クラシカルなソファの上でくつろぐ、甘くノスタルジックな雰囲気の最新ショットを公開し、SNSで話題となっている。

定番の可愛らしさをベースに、トレンドのレトロ要素と季節感を取り入れた、魅力的なコーディネート。

トップスは、淡いピンクのリブニット。体にフィットするシルエットが女性らしさを強調しつつ、カジュアルな印象を与える。襟元にはフリルがあしらわれたホワイトレース。さらに小さな赤いリボンがアクセントとなっており、清楚でドールのような甘さを演出している。

ボトムスには、深みのある色がミックスされたチェック柄のミニスカート。プリーツが入ったようなデザインで、短めの丈が脚のラインを美しく見せている。クラシカルなチェック柄は、レトロなソファの雰囲気とも絶妙にマッチし、全体のムードを統一している。

今回のえなこのファッションは、ガーリーな甘さを基調としつつ、黒のブーツとチェック柄でクラシカルなレトロ感を加えることで、非常に絵になる、計算されたコーディネートと言えるだろう。

