サンリオキャラクターズがALL390円♡サンキューマート限定ゆるかわ新作

いつもの日常に、そっと癒しをくれる「サンキューマート」から、サンリオキャラクターズの限定シリーズが登場します。ゆるっとした表情と、冬らしいくすみカラーが魅力のデザインは、見ているだけで気分がほぐれる可愛さ♡ALL390円で気軽に取り入れられるから、推しキャラ違いでそろえるのもおすすめです。学校やおでかけ、毎日の小物使いに寄り添う、新しい“カワイイ”がそろいました。

ゆるっと癒しのサンリオデザイン

今回のシリーズには、「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「ハンギョドン」「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「けろけろけろっぴ」の大人気7キャラクターが登場。

さらに「タイニーチャム」や「みるく」などのアートも取り入れ、やさしく癒される世界観に仕上げられています。

毎日使える全23アイテム

ラインナップは全23アイテム。持ち歩きに便利な台形ポーチやミニフラットポーチ、お出かけ先で活躍する折り畳みミラーなど、デイリー使いしやすい雑貨がそろいます。

冬らしいくすみカラーを基調としたデザインで、どんなコーデにもなじみやすいのが魅力です。

ALL390円で推し活が充実

全商品390円（税込429円）という手に取りやすさも嬉しいポイント。ピックアップアイテムの折り畳みミラーは、表裏で異なるデザインを楽しめる仕様。

シリコンコインケースはダイカットデザインで、小銭やアクセサリーの収納にもぴったりです。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間：2025年12月17日（水）12:00～

■販売場所：公式オンラインショップ

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年1月上旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所：サンキューマート各店舗

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

ゆるかわアイテムで毎日に笑顔を♡

サンキューマートのサンリオキャラクターズ限定アイテムは、可愛さと実用性を兼ね備えた癒しのシリーズ。

ALL390円だから、気負わずに推しを身近に感じられるのも魅力です。オンライン先行予約や店頭販売をチェックして、あなたの日常に“ゆるっとカワイイ”時間を取り入れてみてください♪