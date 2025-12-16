巨人の田中瑛斗投手（26）が14日夜、人気番組へ立て続けにVTR出演。両番組で“伝家の宝刀”シュートの握りや投げ方のコツを披露した。

まずは「改訂版2025変化球」がテーマだったNHK BS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（通常は日曜後9・00、この日は後9・15）で今季最もシュートを投げた投手として番組のインタビューを受けた。

番組に協力しているデータスタジアムの調べでは、田中瑛が今季投じたシュートの投球割合は12球団トップの52.3％。投じたシュートのコース別割合は右打者への内角が56.3％と最も高く、シュートの最速は154キロだったという。

そのなかで田中瑛は「握りは指（人差し指と中指）をしっかりつけて（縫い目と縫い目の）間にのせる。シンプルなツーシームの握り。大事なのは親指の位置だと思ってるんで。その日の調子だったり、最近体の使い方がバラバラになってきたらここで意識変える時もあります」とし、親指の位置を自在に変えることでボールを操作していると明かした。

さらに「人差し指と中指が5対5の力がフォーシームだとすると、人差し指が6対4、ないし7対3ぐらいだと思います」と人差し指により多くの圧をかけて投げていると告白。昭和のシュート投手というと手首をひねって投げるのが主流だったが「それは一切ないですね」とし、体を右側に倒して軸ごとずらすイメージでボールに変化を与えているのだという。

そして、その後にVTR出演したのがフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）。この日は現役プロ野球選手100人がガチ投票するシーズンオフの人気企画「100人分の1位」の変化球編で、昨年1位だった西武・今井達也（27）の魔球スライダーを2位に退け、堂々の1位に田中瑛のシュートが選ばれた。シュートという球種が1位になるのは同企画17年間の歴史で初という快挙だった。

記念の盾を番組から受け取った田中瑛は「うれし！」と笑顔。「今年はもうそこが生命線というか。シュートがなければこの数字はなかったと思うんで、こだわり続けたいなと思います」と語った。

こちらでもデータスタジアムの調べによると、田中瑛が今季シュートでゴロに打ち取った割合は75.5％。

「すぽると！」でもシュートを投げるコツを聞かれ、「握りはそんなにこだわってなくて。どう握ってもいい」とした上で「指の圧力が大事で。6対4、7対3…そのぐらいの割合の指の圧。リリースする時のイメージがそれぐらいだったらいい感じに曲がってくれる。圧が大事。全てです。中指はなるべく添えるだけ」と話していた。

田中瑛は柳ケ浦から2017年ドラフト3位で日本ハム入り。日本ハムでは7年間で計10試合（うち先発6度）の登板にとどまったが、昨年の現役ドラフトで巨人に移籍して中継ぎに専念すると、今季はチーム2位タイの62試合に登板してチーム2位タイの36ホールドをマーク。阿部監督から絶大な信頼を受けて大ブレークを果たして“現役ドラフトの星”となり、大幅昇給に加えて結婚も発表とバラ色のオフを迎えている。