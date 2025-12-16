＜夫婦のイザコザ＞両親が泊まる予定なのに旦那が「早めに帰ってほしい」と言い出した。前回の仕返し？
帰省シーズンが近づくと、実家や義実家の話題も多くなりますね。一方で両親や義両親が自分たちの家に泊まりにくるというケースもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、それぞれの両親が自分の家に滞在することをめぐって夫婦で口論になっているという投稿者さんから、こんな投稿が寄せられました。
『前回の休みに、義両親が1週間自宅に滞在しました。今回は私の両親が1週間滞在するのですが、旦那から「早めに帰ってもらうことはできないの？ なんなら送っていくよ」と言われました。義両親が滞在したときに、私も同じようなことを言ったら旦那は怒ったので、「前に私が同じことを言ったら怒ったよね？」と言ったら「そうだったね、じゃあもういいよ」と言ってきました。あのときの私の気持ちをわかってくれたということでしょうか？』
旦那さんは不貞腐れただけ？気持ちはわかっていなさそう
『気持ちはわかっていないよ、自分が嫌だったことしかこれから先も覚えていない』
『不貞腐れただけ。自分の親は素晴らしくて、妻の親は赤の他人。それを受け入れないのが旦那みたいな男なだけ』
『自分はいいけど妻がすると面白くない。それだけ』
ママたちからは「あなたは義両親が泊まる不満を言ってはダメだけど、自分は言ってもいいと思っているのでは？」という意見がありました。そして旦那さんの「そうだね、じゃあもういいよ」という発言は、前回の投稿者さんの気持ちを理解したのではなく、投稿者さんに前回のことを指摘されて、不貞腐れただけの可能性もありそうです。配偶者から自分の両親が早く帰ってもらいたいと言われたくないけど、自分は配偶者の両親が早く帰ってもらいたいと言ってもいい。そんな認識が旦那さんのなかにはあるのではないでしょうか。
旦那はされて嫌だったことをやり返しているのでは？
『あなたが先に言ったから、言い返されただけだよ』
『逆ギレを抑えているだけだから、溝は深まったと思う』
『「あ〜めんどくせ〜」という感じだと思う。相手の親がいて気まずかったからと言って、「旦那も嫌かもな」と思うのではなく「うちの両親も1週間滞在させよう」と思うって……。まずそこで夫婦の関係が気になるし、そういうことに親を使うものではないと思う』
今回の件について、旦那さんのことを責めるママは少なく、そもそも投稿者さんの考え方に疑問を持つママたちが多いようでした。前回、旦那さんの両親が1週間泊まったときに、投稿者さんは居心地の悪さを感じたのでしょう。そして自分の両親に早く帰ってもらいたいと配偶者に言われることは、相手を嫌な気分にさせるということもわかったはずです。そうした状況にもかかわらず、今度は自分の両親を1週間宿泊させるというのは、旦那さんからすると「自分がされて嫌だったことをやり返した」と感じたのではないでしょうか。そのため今回、旦那さんが「もっと早く帰れないの？」と言ったのは、前回投稿者さんに言われたことをやり返しているという見方もできそうです。
結果的に、両親をダシにした夫婦喧嘩になってしまっている…？
『お互い喧嘩を売っているようにしか見えないな。歩み寄れない、お互いの損得でしか考えられない夫婦は上手くいかないよ』
『お互いの親が滞在することで夫婦が不仲になるなら、ホテルで1泊2日でいい。1週間なんか自分の親でも嫌』
『自分がされて嫌だったことを旦那にもするのなら無神経。自分がやったことを妻だと許せないのは自分勝手』
『お互いの両親に全て伝えた上で、今後両方の親の宿泊はナシにしたら』
ママたちからすると、投稿者さんも旦那さんも「どっちもどっち」というイメージが強いようです。お互いに自分の大変さを相手に強いているように見えますし、相手がいい思いをしたのなら今度は自分がいい思いをしたいという損得勘定も透けて見えます。そもそも投稿者さんの両親も旦那さんの両親も、わが子夫婦の仲が悪くなってまで、わが子の家に滞在したいとは思っていないはず。ママたちからは「自分の親でも1週間泊めるのは息が詰まるのに、義両親なんてもってのほか」という意見も。そうした「居心地の悪い思いを配偶者にさせるのはやめよう」という意識を、投稿者さん夫婦は持つべきなのかもしれませんね。そして今のような言い合いが続くようなら、今後は特別な理由がない限り、双方の両親が1週間も宿泊するのはナシにしたほうが夫婦関係にとってもいいのではないでしょうか。
文・AK 編集・有村実歩