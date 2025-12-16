ケチャップをキレイに拭き取る裏ワザVS濡れたクツを超簡単に乾かす㊙方法
【世界のありえへん衝撃映像大連発！】
【大の大人が答えられないと恥ずかしい新常識】
・机にこぼしてしまったケチャップをキレイに拭き取る裏ワザ
・濡れてしまった靴を超簡単に乾かす裏ワザ
・ご飯の余りを冷凍保存する時、炊き立てに近い美味しさを保つことができる裏ワザ
・クリーニング後についてくるビニールの衣類カバー。クローゼットにしまう時、外す方が良いの？外さない方が良いの？
・衝撃の工場見学！3連発！
テレビ初公開の工場潜入！「白い恋人」に隠された驚きの秘密とは！？
「ブラックサンダー」のクッキー仕込み室もテレビ初公開！
数の子の製造工程には衝撃の秘密が隠されていた！
▽ありえへん衝撃グルメ「静岡県富士市…衝撃の中華風ナポリタンを愛している事件」
【セコ技】
厳しい時代を生き抜くために役立つ！ありえへん節約術「セコ技」を街角で緊急調査！
【日本の未来を考えまSHOW】
▽成田＆村上のニッポンの未来を考えまSHOW
出演者
SUPER EIGHT（村上信五、丸山隆平、安田章大）
美輪明宏、宮崎哲弥
【ゲスト】
岡田紗佳、真田ナオキ、永野（五十音順）
＜コーナーゲスト＞
成田悠輔、近藤太香巳
