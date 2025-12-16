ブザンソン国際若手指揮者コンクールで優勝した米田覚士さんが岡山市にある母校を訪問。恒例の演奏会にゲストとして参加しました。

【写真を見る】ブザンソン国際若手指揮者コンクールで優勝した米田覚士さんが母校・岡山城東の恩師の指揮で校歌を伴奏「手がなじんでいるというか、10年ぶりでしたけど」

岡山城東高校で毎年開かれている中庭コンサートです。今年、特別ゲストとして招かれたのは…



「米ちゃ～ん！」



11年前にこの学校を卒業した、米田覚士さんです。

指揮者として活躍し、今年は国際コンクールで優勝を果たすなど、いま注目を集めています。

恩師の指揮で校歌を伴奏

きょう（16日）は、高校時代に音楽の指導にあたった恩師の指揮に合わせ、校歌を伴奏しました。



（音楽学類2年 吉岡美夢さん）

「共演できると思っていなかったので、とても嬉しかったです」



（米田覚士さん）

「城東生のパワーみたいなものをすごく感じました。校歌は手がなじんでいるというか、体のどこかに、10年ぶりでしたけど流れているんだなというのは感じましたね」

岡山城東高校は、今後も米田さんと生徒との交流の機会を作っていきたいとしています。