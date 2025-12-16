使用すると手足のしびれや意識障害などを引き起こし、まるで「ゾンビ」のような動きをする違法薬物の日本での拡大が懸念されています。東京でも先週、密輸の疑いで初の逮捕者が出ています。

■米、フェンタニルを大量破壊兵器に指定

日本時間の16日朝、アメリカのトランプ大統領が署名したのは、合成麻薬「フェンタニル」を“大量破壊兵器”に指定するという大統領令。

トランプ大統領

「いかなる爆弾もこれ（フェンタニル）ほどの威力はない」

麻薬を大量破壊兵器に指定するのは、極めて異例の措置です。

医療用の鎮痛薬「フェンタニル」。

アメリカではその“密造品”が出回り、過剰摂取により去年1年間で推定4万8000人以上が死亡。18歳から45歳の死因の1位となっているのです。

アメリカでは各地に、もうろうとした状態の「フェンタニル」使用者が集まる通称“ゾンビ・タウン”があるといいます。

■“ゾンビたばこ”日本でも

実は“ゾンビ”のような姿は、日本国内でも…。

沖縄県那覇市。

繁華街で働く人

「たまにふらふらしてるのいるよ。カチンコチンにかたまっちゃう。ぶっ倒れる。硬直してバタンって」

フェンタニルとは別の違法薬物「エトミデート」。国内では未承認の医薬品成分で、電子たばこで吸引する、通称“ゾンビたばこ”です。

中国のSNSに投稿された“ゾンビたばこ”を使用したとみられる人の映像。車道をふらふらと歩く人が映っていました。

沖縄県によると“ゾンビたばこ”は、手足のしびれや意識障害などを引き起こすといい、海外では関連が疑われる死亡事例も複数報告されています。

日本国内では今年5月、所持や使用などを禁止する指定薬物に追加されました。

■ついに都内で逮捕者“ゾンビたばこ”所持

沖縄では、大声で叫びながら暴れていた19歳の男が“ゾンビたばこ”の所持で逮捕されるなど、当初、沖縄県内で乱用が確認されていましたが、7月にインドから成田空港に販売目的で“ゾンビたばこ”を密輸したとして、男3人が逮捕されました。

捜査関係者によると、このグループが密輸した“ゾンビたばこ”は、東京・秋葉原のコインロッカーを経由して首都圏で販売される予定だったとみられています。

そして、ついに都内で逮捕者が…。

記者

「今年8月、東京・渋谷区の路上で“ゾンビたばこ”を所持したとして28歳の男が逮捕されました」

捜査関係者によると、28歳の男は渋谷区の路上にとめた車の中で“ゾンビたばこ”を所持していた疑いが持たれています。

今月8日には、“ゾンビたばこ”をタイから成田空港に密輸した疑いで、警視庁が59歳の男を逮捕しました。

警察庁によると、指定薬物に追加されて以降、10月までに沖縄を中心に各地で10代から30代の18人が検挙されています。

■「合法と勘違い」SNSで若者に拡大か

若者の間で急速に拡大した原因の一つとみられているのが、SNSです。

約30年違法薬物を取材 ジャーナリスト・石原行雄氏

「SNS上では（密売人が）ある医療用語に置き換えた隠語を使いエトミデートを表現している。合法かと勘違いするように誘導している」

“ゾンビたばこ”の危険性については…。

ジャーナリスト・石原行雄氏

「（“ゾンビたばこ”は）持続時間が10分程度と短い。だんだん効きが落ちてきたから切れる前にもっと吸おうと。気づいたら“ゾンビ状態”になり、自分で歩けないような状態」

“ゾンビたばこ”の国内での拡大が危惧されています。