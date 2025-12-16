TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』EDテーマ、こはならむ「星の鼓動」feat.小日向彩羽＆月ノ森真白（CV：鈴代紗弓＆楠木ともり）が公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

こはならむが歌う、TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』のEDテーマ「星の鼓動」を、小日向彩羽(CV：鈴代紗弓)と月ノ森真白(CV：楠木ともり)が歌唱した「EDテーマ こはならむ『星の鼓動』feat.小日向彩羽＆月ノ森真白（CV：鈴代紗弓＆楠木ともり）」がアニメ特別映像とともに公開された。

こはならむが歌う「星の鼓動」も絶賛配信中。どちらもチェックしてほしい。

●配信情報

こはならむ

「星の鼓動」(avex trax)

配信リンクはこちら

https://kohanalam.lnk.to/star

●リリース情報

「友達の妹が俺にだけウザい」Blu-ray BOX

2026年2月4日発売

価格：￥27,500（税込）

【収録話数】

1話〜12話

【初回生産特典】

・キャラクターデザイン・佐藤勝行描き下ろしスリーブケース

・原作・三河ごーすと書き下ろし小説

・オリジナルサウンドトラック

【映像特典】

・彩羽のウザかわ！次回予告動画

・ノンクレジットOP・ED

・PV・CM集

【法人特典】

ゲーマーズ

・覗いちゃうんですか？B2タペストリー

・ウザ可愛い！ブロマイド3枚セット

ゲーマーズ限定版

※価格：￥29,150（税込）

・ウザ可愛い”実妹”のアクリルスタンド

楽天ブックス

・キャラファインボード2個セット(アニメ新規描き下ろしイラスト＋パッケージイラスト使用)

・アクリルキーホルダーセット(彩羽・真白・菫)

Amazon.co.jp

・ビジュアルシート10枚セット

アニメイト(通販含む)

・アクリルスタンド

とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)

・B2タペストリー

メロンブックス

・アクリルパネル(A5サイズ)

セブンネットショッピング

・A4アクリルプレート

あみあみ

・キャンバスアート(F3サイズ)

●作品情報

TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』

2025年10月からテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・BS11・AT-Xにて放送中！

テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠：10月4日より 毎週土曜 深夜1時30分〜BS11：毎週日曜 深夜0時30分〜

AT-X：毎週月曜 夜10時〜（リピート放送：毎週水曜 午前10時〜／毎週金曜 午後4時〜）

ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて見放題先行配信中！

毎週土曜 深夜2時00分〜

そのほか配信サイトでも順次配信中！

※放送・配信日時は変更になる場合があります。

【スタッフ】

原作：三河ごーすと(GA文庫/SBクリエイティブ刊)

キャラクター原案：トマリ

監督：古賀一臣

シリーズ構成・脚本：待田堂子

キャラクターデザイン：佐藤勝行

ビジュアルディレクター：小澤和則

プロップデザイン：レコメンデーション

美術設定：石原江莉奈

美術監督：有本妃査恵

色彩設計：舩橋美香(J.C.STAFF)

3Dディレクター：林 昭夫

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：加納 篤

オフライン編集：牧 信公(タバック)

音響監督：郷 文裕貴

キャスティング：泊 一平

音響制作：神南スタジオ

音楽：田中津久美、澤田佳歩、佐久間 奏、中村巴奈重

音楽制作：日音

アニメーション制作：BLADE

【キャスト】

大星明照：石谷春貴

小日向彩羽：鈴代紗弓

月ノ森真白：楠木ともり

小日向乙馬：斉藤壮馬

影石 菫：花澤香菜

OP・ED

OPテーマ：赤見かるび「ウザ可愛くて何が悪い！」(Polydor Records)

EDテーマ：こはならむ「星の鼓動」(avex trax)

＜イントロダクション＞

馴れ合い無用、彼女不要、青春の一切を非効率と切り捨てる高校生・大星明照。

彼の家には、なぜか親友の妹・小日向彩羽が入り浸っている。

占拠されるベッド！ 突然の寸止め色仕掛け！ 吹き荒れるウザ絡みの嵐！！

学校では清楚な優等生として大人気の彩羽は、明照にだけやたらとウザい。

そんなハイテンション系ウザかわ女子・彩羽に振り回される明照の前に、塩対応女子・真白が出現。

それをきっかけに、明照、彩羽、そして仲間たちの日常は激変し――!?

ウザかわ女子が(頼んでないのに)寄ってくる！

悶絶必至のいちゃウザ青春ラブコメ、開幕☆

©三河ごーすと・SBクリエイティブ／「いもウザ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』公式サイト

https://imouza-animation.com