TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』EDテーマ、こはならむ「星の鼓動」feat.小日向彩羽＆月ノ森真白（CV：鈴代紗弓＆楠木ともり）が公開！
こはならむが歌う、TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』のEDテーマ「星の鼓動」を、小日向彩羽(CV：鈴代紗弓)と月ノ森真白(CV：楠木ともり)が歌唱した「EDテーマ こはならむ『星の鼓動』feat.小日向彩羽＆月ノ森真白（CV：鈴代紗弓＆楠木ともり）」がアニメ特別映像とともに公開された。
こはならむが歌う「星の鼓動」も絶賛配信中。どちらもチェックしてほしい。
●配信情報
こはならむ
「星の鼓動」(avex trax)
配信リンクはこちら
https://kohanalam.lnk.to/star
●リリース情報
「友達の妹が俺にだけウザい」Blu-ray BOX
2026年2月4日発売
価格：￥27,500（税込）
【収録話数】
1話〜12話
【初回生産特典】
・キャラクターデザイン・佐藤勝行描き下ろしスリーブケース
・原作・三河ごーすと書き下ろし小説
・オリジナルサウンドトラック
【映像特典】
・彩羽のウザかわ！次回予告動画
・ノンクレジットOP・ED
・PV・CM集
【法人特典】
ゲーマーズ
・覗いちゃうんですか？B2タペストリー
・ウザ可愛い！ブロマイド3枚セット
ゲーマーズ限定版
※価格：￥29,150（税込）
・ウザ可愛い”実妹”のアクリルスタンド
楽天ブックス
・キャラファインボード2個セット(アニメ新規描き下ろしイラスト＋パッケージイラスト使用)
・アクリルキーホルダーセット(彩羽・真白・菫)
Amazon.co.jp
・ビジュアルシート10枚セット
アニメイト(通販含む)
・アクリルスタンド
とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)
・B2タペストリー
メロンブックス
・アクリルパネル(A5サイズ)
セブンネットショッピング
・A4アクリルプレート
あみあみ
・キャンバスアート(F3サイズ)
●作品情報
TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』
2025年10月からテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・BS11・AT-Xにて放送中！
テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠：10月4日より 毎週土曜 深夜1時30分〜BS11：毎週日曜 深夜0時30分〜
AT-X：毎週月曜 夜10時〜（リピート放送：毎週水曜 午前10時〜／毎週金曜 午後4時〜）
ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて見放題先行配信中！
毎週土曜 深夜2時00分〜
そのほか配信サイトでも順次配信中！
※放送・配信日時は変更になる場合があります。
【スタッフ】
原作：三河ごーすと(GA文庫/SBクリエイティブ刊)
キャラクター原案：トマリ
監督：古賀一臣
シリーズ構成・脚本：待田堂子
キャラクターデザイン：佐藤勝行
ビジュアルディレクター：小澤和則
プロップデザイン：レコメンデーション
美術設定：石原江莉奈
美術監督：有本妃査恵
色彩設計：舩橋美香(J.C.STAFF)
3Dディレクター：林 昭夫
2Dワークス：ゆめ太カンパニー
撮影監督：加納 篤
オフライン編集：牧 信公(タバック)
音響監督：郷 文裕貴
キャスティング：泊 一平
音響制作：神南スタジオ
音楽：田中津久美、澤田佳歩、佐久間 奏、中村巴奈重
音楽制作：日音
アニメーション制作：BLADE
【キャスト】
大星明照：石谷春貴
小日向彩羽：鈴代紗弓
月ノ森真白：楠木ともり
小日向乙馬：斉藤壮馬
影石 菫：花澤香菜
OP・ED
OPテーマ：赤見かるび「ウザ可愛くて何が悪い！」(Polydor Records)
EDテーマ：こはならむ「星の鼓動」(avex trax)
＜イントロダクション＞
馴れ合い無用、彼女不要、青春の一切を非効率と切り捨てる高校生・大星明照。
彼の家には、なぜか親友の妹・小日向彩羽が入り浸っている。
占拠されるベッド！ 突然の寸止め色仕掛け！ 吹き荒れるウザ絡みの嵐！！
学校では清楚な優等生として大人気の彩羽は、明照にだけやたらとウザい。
そんなハイテンション系ウザかわ女子・彩羽に振り回される明照の前に、塩対応女子・真白が出現。
それをきっかけに、明照、彩羽、そして仲間たちの日常は激変し――!?
ウザかわ女子が(頼んでないのに)寄ってくる！
悶絶必至のいちゃウザ青春ラブコメ、開幕☆
©三河ごーすと・SBクリエイティブ／「いもウザ」製作委員会
