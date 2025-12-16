WACK所属11人組アイドルグループ、2026年に解散へ 10年間の活動に幕
【モデルプレス＝2025/12/16】音楽プロダクション・WACK所属の11人組アイドルグループ・GANG PARADE（ギャングパレード）が、2026年をもって解散することを正式に発表。12月16日にZepp Shinjukuで開催されたワンマンライブ「GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”」のアンコールで報告された。
【写真】“アイナ・ジ・エンドら輩出”WACK所属アイドルグループ、美脚輝く新曲ジャケ写
2026年をもって、10年続いた活動に幕を下ろすことを発表したGANG PARADE。12月17日にはメジャー8thシングル「KIMI☆NO☆OKAGE」がリリースされる。16日のワンマンライブで初披露された表題曲に加え、9mm Parabellum Bullet提供曲「ラビバアソビバ！！」、そして好評放送中のアニメ「デブとラブと過ちと！」のオープニング主題歌に抜擢された「Happy Yummy Lucky Yummy」も収録され、今作もカラーの異なる3曲が光る作品となっている。
解散発表のタイミングで披露されたリード曲「KIMI☆NO☆OKAGE」は作曲を草野華余子が、作詞をJxSxKこと、グループが所属する音楽事務所・WACK元代表の渡辺淳之介氏が手がけた。感謝の思いをまっすぐに届ける、初期衝動あふれるポジティブなロックチューンに仕上がった。
楽曲リリースに際し、渡辺氏は「今回の作詞にあたってインディからはじめプラニメ、POP、GANG PARADE、GO TO THE BEDS、PARADISESのPVをすべて見返しました。僕が一番に浮かんだのはカミヤでもヤママチでもユアでもココでもアイナスターでもチャンベイビーでもキラ・メイでもナルハでも月ノでもキャ・ノンでもマイカでもドクソンでもなく、ライブで肩を組んだ遊び人たちの様子でした。それは間違いなくKIMI☆NO☆OKAGEだからなんだなとおもいました。別に綺麗事でもなんでもなく、みんなは僕のことをキモい、ウザいクサい、無能のハゲチビメガネだと思ってると思いますが、僕は遊び人がキモくて大好きだったみたいです。ありがとう」とコメントを寄せている。
リリースと同タイミングの12月17日0時には「KIMI☆NO☆OKAGE」のミュージック・ビデオもプレミア公開される。本作は「一夏」ミュージック・ビデオやGANG PARADEのライブ毎に公開されているアフタームービーなどを手がける軍司拓実氏が監督を務めた。解散を告げたこのタイミングでどんな映像が公開されるのか。（modelpress編集部）
「みんなの遊び場」をコンセプトに活動する、ヤママチミキ、ユメノユア、キャン・GP・マイカ、ココ・パーティン・ココ、ユイ・ガ・ドクソン、月ノウサギ、キラ・メイ、キャ・ノン、チャンベイビー、ナルハワールド、アイナスターの11人からなるアイドルグループ。2019年4月にワーナーミュージック・ジャパン内のレーベル「FUELED BY MENTAIKO」よりメジャーデビュー。 2023年5月には、メジャー2ndアルバム「OUR PARADE」をリリース。11月にはグループ初のEP作品「The Night Park E.P.」をリリースし、収録曲の「Träumerei」は、MBSほかドラマシャワー枠「体感予報」のオープニング主題歌に抜擢され話題となった。
2024年1月には日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブ「天晴れ！真冬の大ギャンパレ音楽祭 in 日比谷野音」をソールドアウトさせ、11月30日にはLINE CUBE SHIBUYAにてワンマンライブ「TO BE BORN」を開催し、こちらもソールドアウトし大成功を収めた。12月25日にリリースしたメジャー7thシングル「Sparkling Moon／グッドラック・マイフューチャー」はオリコンウィークリーランキング1位を獲得。2025年6月18日、約2年ぶりとなるメジャー3rdアルバム『GANG RISE』をリリース。WANIMAよりアルバム表題曲「GANG RISE」、超能力戦士ドリアンより「So many members」、寺中友将（KEYTALK）より「イマヲカケル」、THEイナズマ戦隊より「ヘイ！ホー！最高じゃん！」など、収録曲は多数のアーティストから楽曲提供を受け、まさに“RISE”を体現する渾身の1枚となった。
8月9日には初主催フェス「品行方正」、8月21日には2度目となるバンドセットワンマン、8月31日には赤レンガ倉庫での野外ワンマンライブ「狂遊」と矢継ぎ早に成功を収めた。12月17日にはメジャー8thシングル「KIMI☆NO☆OKAGE」がリリースされ、収録曲「Happy Yummy Lucky Yummy」は10月より絶賛放送中のTVアニメ「デブとラブと過ちと！」OPに抜擢され話題を呼んでいる。
Major 8th Single「KIMI☆NO☆OKAGE」
2025年12月17日（水）発売
【収録内容】
＜CD収録内容＞ ※初回生産限定盤および通常盤：共通
KIMI☆NO☆OKAGE
（作詞：JxSxK 作曲：草野華余子）
ラビバアソビバ！！
（作詞：菅原卓郎 作曲：滝 善充 演奏：9mm Parabellum Bullet）
Happy Yummy Lucky Yummy
（作詞：ユメノユア × Hayato Yamamoto 作詞：MEG（MEGMETAL）, Hayato Yamamoto）
＜初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容＞
・GANG PARADE with GANG BOYZ presents「THE GANG PARADE RISES Z」 at Spotify O-EAST
1．グッドラック・マイフューチャー
2．Doubters
3．アンビバレント
4．Symphony
5．Sparkling Moon
6．一夏
7．Träumerei
8．躍動
9．Gangsta Vibes
10．涙は風に、思いは歌に
11．So many members
12．無理無理きもい
13．おぎゃです
14．Peace☆超パニック
15．ヘイ！ホー！最高じゃん！
16．パショギラ
17．Gang Gang Disco
18．ROCKを止めるな！！
19．イマヲカケル
20．GANG RISE
21．Happy Yummy Lucky Yummy
22．Plastic 2 Mercy
・Document of「THE GANG PARADE RISES Z」
