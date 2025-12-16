ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

22:00

ハンガリー中銀政策金利（12月）

予想 6.5% 前回 6.5%



22:15

米ADP民間雇用者数（週次）



22:30

米雇用統計（11月）

予想 5.1万人 前回 （非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.5% 前回 （失業率)

予想 0.2% 前回 （平均時給・前月比)

予想 3.6% 前回 （平均時給・前年比)



米小売売上高（10月）

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.3%（自動車除くコア・前月比)



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）

予想 N/A 前回 52.2（製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 54.1（非製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 54.2（コンポジットPMI・速報値)



7日

0:00

米企業在庫（9月）1

予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)



2:45

マックレム加中銀総裁、イベント講演



6:45

ＮＺ経常収支（2025年 第3四半期）

予想 -75.0億NZドル 前回 -9.7億NZドル



※予定は変更されることがあります。

