22:00
ハンガリー中銀政策金利（12月）
予想　6.5%　前回　6.5%

22:15　
米ADP民間雇用者数（週次）

22:30
米雇用統計（11月）
予想　5.1万人　前回　（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.5%　前回　（失業率)
予想　0.2%　前回　（平均時給・前月比)
予想　3.6%　前回　（平均時給・前年比)

米小売売上高（10月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.3%（自動車除くコア・前月比)

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）
予想　N/A　前回　52.2（製造業PMI・速報値)
予想　N/A　前回　54.1（非製造業PMI・速報値)
予想　N/A　前回　54.2（コンポジットPMI・速報値)

7日
0:00
米企業在庫（9月）1
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)

2:45　
マックレム加中銀総裁、イベント講演

6:45
ＮＺ経常収支（2025年 第3四半期）
予想　-75.0億NZドル　前回　-9.7億NZドル

※予定は変更されることがあります。