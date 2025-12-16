■これまでのあらすじ

息子が入院となり、妻が付き添いした。4日で退院したものの、帰宅後も下痢が続き、妻は不安を抱えながら経過を見守っていた。しかし夫は仕事と趣味を優先させ、看病は妻に任せればいいという考え。その後息子の状態が改善せず再び病院を訪れると、また入院することになってしまった。



夫に報告すると…よかった…！泣く息子を抱いてオロオロ過酷な断乳「来たけど」…？

再入院をすすめられ、私は夫に状況を説明しました。ところが返ってきたのは「はぁ？また入院？」というまるで責めるかのような言葉。それでも事情を伝えると、「夕方に顔を出す」と言ってくれたので、ひとまずほっとしました。そこから始まった辛い断乳。断乳する場合はしっかり準備したいのに、突然始まったのですから、和葉も辛いし、息子も泣いてかわいそう。やっと夫が来てくれたので搾乳機を取に行くことに！しかし夫は不機嫌で「サッサと戻ってきてくれ」と言うのです。車での往復もあるしそんなに早く戻ってこれないのですが…。それより先に息子の様子を心配してほしかった。どこまでも自分のことばかり…。(紙屋束実)