¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ·ëº§¤·¡¢ÎëÌÚ¤¬¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î»þ¤ËÎ¥º§¡£¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÃË½÷¤Ã¤Æ¿§¡¹¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æº£¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢£³£°ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¤ª¤¦¤Á¤ò·ú¤Æ¤¿¡©¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ë¡×¤È¼ÁÌä¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÉã¤ÈÊì¤¬Î¥º§¤·¤Æ¡Ä·ë¶É»ä¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤³¤Çµ¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿¤«¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÃÏ¹ØÆþ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÍ¾¾»Ô¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë»þ¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Ú²È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ»¶Êâ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»¶Êâ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¶õ¤ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤Í¡ÄÎÐ¤¬Ê¤¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¥Ü¥í²°¤¬·ú¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¹¤ó¤´¤¯¤½¤ì¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¡£¡Ø¤³¤³¡ª¤³¤³Çä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡£¤³¤³¤ÎÅÚÃÏ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ã¤Æ¡£¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤Î¤¬£³£°ºÐ¡Ê¤Î»þ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶á½ê¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ë¡È°ìÌÜ¹û¤ì¡É¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤Ã¤«¡¢¤ï¤¿¤·¡¢²È·ú¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£²È¤ò·ú¤Æ¤ì¤Ð¡¢ÉÍ¾¾¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤ª¤¦¤Á¤¬»ý¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡£Êì¤âÎ¥º§¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤Îµï¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥Ñ¥Ñ¤ÏÃË¤À¤·¡¢¥Ñ¥ÑÊý¤Î¤´²ÈÂ²¤ÏÉÍ¾¾¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Êì¤Ï½©ÅÄ¤«¤é°ì¿Í¤ÇÍè¤Æ¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬¤ª¤¦¤Á·ú¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£ÉÔÆ°»º²°¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö£³£°ºÐ¤Î»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤Ï¡Öº£¤â¤½¤Î¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖºÇÄ¹¥í¡¼¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤Ð¤«¥Ç¥«¤¤²È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¾®¤µ¤Ê¤ª¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇÄ¹¥í¡¼¥óÁÈ¤ó¤Ç¡£ºÇÄ¹¥í¡¼¥ó¤Ê¤é¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦¡£Êì¿Æ¤Ï¸½ºß£·£·ºÐ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿´ÇÛ¡£·î¤Ë°ìÅÙ¤ÏÉÍ¾¾¤Ëµ¢¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£