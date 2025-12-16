常盤貴子、愛猫・モモちゃんを紹介「貴子ママに似て美人」「モフモフしてて可愛い」 名前の由来も明かす
俳優の常盤貴子（53）が15日、自身のインスタグラムを更新。愛猫・モモちゃんを紹介した。
【写真】「猫らしい、良い形だなぁといつも感心する」常盤貴子が披露した愛猫・モモちゃんの写真
2匹の猫と暮らしていることを明かしている常盤は「モモの形が好き 猫らしい、良い形だなぁといつも感心する」とつづり、部屋でたたずむ様子やくつろいでいる様子など、多数の写真をアップ。
「我が家に来た時に病院で付けてもらったのであろう桃色のゴムをしていたので…桃→もも→モモ」と名前の由来も明かし、「1匹目のアンの時は、アンシャーリー→アンなどと悩みに悩んだ名前つけだったけど…2匹目なんかはそんなものなのかしらね」「そのせいか、テキトーでユニークな性格です（笑）秋の夜長には…窓の外をよく眺める乙女な一面も」などと説明した。
この投稿にファンからは「モフモフしてて可愛い」「貴子ママに似て美人」「モモさんの形、綺麗なの凄く見て分かりました 写真もモデルさんみたいに、凄く美しく撮られ慣れてる感じでバッチリきまってますね」「ふくふくしてて可愛いですね」「かわいいーーー このフォルム大好きです」「名前わかります。初めて迎えたこは。すごく悩んだのですが、その後家にきたこたちは、けっこう。適当でした笑」などのコメントが寄せられている。
【写真】「猫らしい、良い形だなぁといつも感心する」常盤貴子が披露した愛猫・モモちゃんの写真
2匹の猫と暮らしていることを明かしている常盤は「モモの形が好き 猫らしい、良い形だなぁといつも感心する」とつづり、部屋でたたずむ様子やくつろいでいる様子など、多数の写真をアップ。
「我が家に来た時に病院で付けてもらったのであろう桃色のゴムをしていたので…桃→もも→モモ」と名前の由来も明かし、「1匹目のアンの時は、アンシャーリー→アンなどと悩みに悩んだ名前つけだったけど…2匹目なんかはそんなものなのかしらね」「そのせいか、テキトーでユニークな性格です（笑）秋の夜長には…窓の外をよく眺める乙女な一面も」などと説明した。