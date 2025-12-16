こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4388」。

おとめ座の方向、約6000万光年先にあるNGC 4388は、「おとめ座銀河団」を構成する1000個以上の銀河のひとつです。

渦巻銀河に分類されてはいますが、渦巻腕（渦状腕）は不明瞭で、塵（ダスト）の豊富な暗い雲が網のように広がっています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4388」（Credit: ESA/Hubble & NASA, S. Veilleux, J. Wang, J. Greene）】

網目から見える赤色の領域は、大質量星の放射する紫外線によって電離した水素ガスが放ったHα（エイチアルファ）線と呼ばれる赤色の光が観測される、HII（エイチツー）領域や電離水素領域と呼ばれる輝線星雲の一種です。ガスと塵でできた雲の高密度な部分で新たな星が生み出されていることから、星形成領域とも呼ばれます。

電離水素領域の赤色と並んで斑に分布する青色は、高温の星が集まった星団に由来していて、NGC 4388で若い星が生み出されていることを示しています。

よく見ると、中央付近から右下に向かって、青白い雲のような構造がうっすらと伸びているのがわかりますでしょうか。これは、移動するNGC 4388の内部から流れ出て、後方に残されたガスだとみられています。

銀河団の内部は銀河団ガスと呼ばれる高温のガスが満たしています。銀河団の中を移動する銀河は、この銀河団ガスから動圧（ラム圧）を受けることで、内部のガスが少しずつ剥ぎ取られて流れ出ていきます。その様子を比較的明瞭に観測できる場合、クラゲの触手に見立てて「クラゲ銀河」と呼ぶこともあります。

NGC 4388から流れ出たガスは、電離して輝いています。電離させているエネルギーの源ははっきりしていませんが、強力な電磁放射によって近くのガスを電離させる超大質量ブラックホール（超巨大ブラックホール）周囲の降着円盤のように、エネルギーの一部は銀河中心に由来すると考えられています。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「広視野カメラ3（WFC3）」で取得したデータを使って作成されたもので、“ハッブル宇宙望遠鏡の今週の画像”として、ESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2025年12月15日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

