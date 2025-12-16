政府が物価高対策として各自治体に活用を推奨している「お米券」。新潟市はコメに限らない支援が必要として「お米券」を採用せず、全市民に対して3000円の現金給付を行う方針です。12月16日、市議会でこの現金給付事業が盛り込まれた追加の補正予算案が提出されました。



16日に開かれた12月市議会。中原市長は追加の補正予算案を提出しました。



〈新潟市 中原八一市長〉

「物価高騰対応分としてコメなど の食料品の物価高騰による負担を軽減するためすべての市民に対し、一人当たり3000円の給付金を支給するものです」





政府は『重点支援地方交付金』を拡充し食料品の物価高騰対策として各自治体に「お米券」の活用を推奨しています。しかし、新潟市はコメに限らない支援が必要だとして「お米券」を採用しない考えです。そのため独自の支援策として市民に対して一人当たり3000円の現金給付を行う方針で、市議会に食料品の物価高騰対策費用27億5000万円を含む追加の補正予算案を提出しました。〈新潟市 中原八一市長〉「新潟の場合は農家から直接お米を買う方、もらう方もいると思います。そういうことを十分に考えますといろいろなものを買える現金が 一番適切ではないかと。一番早いのが現金であったということが一番の理由です」新潟市は来年5月ごろの現金給付を目指しています。補正予算案の採決は12月25日に行われます。