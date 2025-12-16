クラウドゲイト、横浜で公演 台湾の現代ダンス団体 日本の劇場では16年ぶり
（台北中央社）台湾のコンテンポラリーダンス（現代舞踊）カンパニー、クラウド・ゲイト・ダンスシアター（雲門舞集）が13日、横浜市の神奈川芸術劇場で公演を行った。同団体が15日、報道資料を発表し、日本の劇場でのパフォーマンスは16年ぶりとなったと伝えた。
公演は横浜国際舞台芸術ミーティング（YPAM）のYPAMショーケースとヨコハマダンスコレクションの企画として実施。全席自由席だったこともあり、開演の1時間前から行列ができた。一般客の他、日本内外から100人以上の芸術関係者が集まったという。
上演したのは、団体の芸術監督、鄭宗竜（チェン・ゾンロン）さんとアーティストで作曲家、プログラマーの真鍋大度さんが共同で手がけた「WAVES」（原題＝波）。同団体は作品について、鄭さんと真鍋さんが「見えない波」を共通の言語とし、ダンスや音響、映像、プログラミングシステムと、団体が長年培ってきた身体能力を群舞のエネルギーに融合させたと説明した。
また、振付家でダンサー、ビジュアルアーティストの梅田宏明さんや専門誌「ダンスマガジン」編集委員の浜野文雄さんらが高い評価を寄せたとした。
クラウド・ゲイトは17日には京都市のロームシアター京都、21日には北九州市の北九州芸術劇場でも公演を行う。
（趙静瑜／編集：田中宏樹）
公演は横浜国際舞台芸術ミーティング（YPAM）のYPAMショーケースとヨコハマダンスコレクションの企画として実施。全席自由席だったこともあり、開演の1時間前から行列ができた。一般客の他、日本内外から100人以上の芸術関係者が集まったという。
また、振付家でダンサー、ビジュアルアーティストの梅田宏明さんや専門誌「ダンスマガジン」編集委員の浜野文雄さんらが高い評価を寄せたとした。
クラウド・ゲイトは17日には京都市のロームシアター京都、21日には北九州市の北九州芸術劇場でも公演を行う。
（趙静瑜／編集：田中宏樹）