Re:nameが、ニューアルバム『1626』をバンド結成10周年記念日となる2026年3月25日にリリースする。

本作は前作『GENIUS FOOL』から約1年1カ月ぶりのニューアルバム。アルバムタイトルの『1626』は、2016年に当時16歳だった現メンバー3人で結成し、同じメンバーで来年26歳になるという、10周年をストレートに感じさせるものとなっている。同時にジャケット写真も公開された。

同作品はシングルとしてリリースしてきた「愛はきっとLonely」「Vintage Car」など全8曲を収録。CDでのリリースも決定しており、CDにはボーナストラックとして「KISS ME HONEY」「I’ve」も加えた全10曲が収録される。

さらに、アルバム収録曲から「MUCHU」が12月17日より先行配信。オリジナル待ち受け画像がもらえるApple Music、SpotifyでのアルバムPre-add/Pre-saveキャンペーンもスタートした。

また、バンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーの開催も発表。最速先行受付も同時にスタートしている。リリースとツアー発表に伴い、新ビジュアルも公開された。12月17日の夜にはメンバー3人でインスタライブを行い、さらなる発表を行うという。

Re:nameは、2026年の結成10年に向けた『“SIXTEEN + TEN”』プロジェクトを展開中。先月、ツーマンシリーズのゲストアーティストも発表され、2026年1月24日大阪 ESAKA MUSEにthe paddles、2月13日東京 渋谷WWWにw.o.d.を迎えて開催される。チケットは12月20日から一般発売。

（文＝リアルサウンド編集部）