2024年度の山形県における高齢者虐待に関するデータが、16日に公表されました。これによると、家庭内での虐待件数は減少しましたが、虐待のうちおよそ4割が、息子からという衝撃的なデータもみられます。

【写真を見る】昨年度の高齢者虐待 家庭内の4割以上は「息子」からの虐待…さらに半数は無職 生活の困窮などが要因か（山形県）

■ 高齢者虐待の概要

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行された平成18年度以降、山形県では高齢者虐待の状況を毎年公表しています。

山形県内の2024年度の高齢者虐待件数は、介護施設などでの虐待が前年度と同じとなる5件、家庭内での養護者による虐待が155件でした。家庭内での虐待は前年度より12件減少しましたが、件数は未だ多いと言える水準だということです。

虐待を種類別で見ると、家庭内と施設を問わず身体的虐待が最も多く、特に家庭内ではおよそ70％を占めています。

■ 家庭内虐待の傾向

家庭内で虐待を受けている高齢者は、およそ71%が女性で、75歳以上の後期高齢者が約81%となっています。さらに、虐待を受けている人のおよそ86%に認知症の症状が見られ、およそ85%が虐待した人と同居しているという深刻な実態がわかりました。

一方、虐待した人については、およそ43%が「息子」であり、このうち息子が50代以上である割合が全体のおよそ71%を占めています。また虐待した人のおよそ50%が無職で、およそ40%が経済的に困窮が疑われる状況にあり、虐待の背景には介護疲れや経済的な問題が強く関わっていると推測されることもわかりました。

■ 対応と防止対策

高齢者の虐待に関する県などへの相談・通報の件数は321件と、前の年度より増加しており、警察やケアマネージャーなども通報するという機会が増えています。

市町村は、虐待を受けた高齢者を虐待した人から引き離す措置を65人に対して実施したこともわかりました。分離の手段は、「他の住宅に移る」という対応が多いということです。

高齢者虐待の防止に向けた取り組みとして、介護施設の職員や市町村の職員を対象とした研修会の実施、専門職の派遣による支援、そして虐待を防止するためのパンフレット作成・配布といった啓発活動が強化されています。

県民に対し、高齢者虐待の危険サインを周知し、周囲の「気づき」を促す取り組みも進められています。

■ 今後の課題は

山形県で報告された家庭内での高齢者虐待のうち、およそ4割が息子によるもの、さらに虐待する人の半数が無職という事実は衝撃でした。

生活が困窮しながら高齢者とともに暮らしている場合に、虐待という行動に出てしまう可能性が高まることもわかりました。

県民の高齢化が進行する中で、高齢者自体を虐待から守るという視点だけではなく、高齢者と暮らす家族の生活の安定という視点でも支援をしていく必要性があることを示すデータとなりました。