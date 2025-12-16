Íò5¿Í¤¬¥Üー¥Àー¥·¥ã¥Ä¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÊ¿À®¥ë¥Ã¥¯¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£ÆóµÜÏÂÌé½Ð±é¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÖÆ·¤ÎÃæ¤ÎGalaxy¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò5¿Í¤¬Ê¿À®¥ë¥Ã¥¯¤ÇÊÂ¤ó¤À¡ÖÆ·¤ÎÃæ¤ÎGalaxy/Hero¡×¤Û¤«①～②
Íò¸ø¼°SNS¤Ç³Ú¶Ê¿¶¤êÊÖ¤êÅê¹Æ¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯8·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ·¤ÎÃæ¤ÎGalaxy/Hero¡×½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÚType1¡Û¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖThrowBack ARASHI¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£1ËçÌÜ¤Ï½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÚType1¡Û¤Î¡¢¥Üー¥ÀーT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Üー¥Àー¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç5¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÊ¿À®¤Î²Æ¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£
2ËçÌÜ¤Ï°Ø»Ò¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¹ø¤«¤±¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤¿5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È±§Ãè¤Î¼Ì¿¿1Ëç¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖÆ·¤ÎÃæ¤ÎGalaxy¡×¤¬ÆóµÜÏÂÌé½Ð±é¥É¥é¥Þ¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥É¥é¥Þ»×¤¤½Ð¤¹¤Êー¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª2004Ç¯¡ÖÆ·¤ÎÃæ¤ÎGalaxy/Hero¡×¤è¤êÁ°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖPIKA¡ù¡ùNCHI DOUBLE¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£