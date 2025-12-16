2025年11月から、『小樽洋菓子舗ルタオ』公式オンラインショップにて、『ルタオスイーツおせち2026』が数量限定で予約開始されています。

『ルタオスイーツおせち2026』は、『小樽洋菓子舗ルタオ』を象徴とするような特別なスイーツの集大成！ 誰もが一瞬で見てわかるような華やかさで、日本の伝統でもある”おせち”がスイーツで表現されています。

『迎春アソート』は、しっとり抹茶生地で抹茶クリームとえりも小豆のあんこを巻いたロールと、和栗のクリームと2種の栗を飾ったベイクドチーズケーキ。『初夢プリン』は、ミルキーで香りのよいバニラミルクムースの上に、2種類のみかんとなめらかなプリンを飾った煌びやかな一品です。

『福寿アソート』は、ピスタチオダマンドの上にカスタードクリームと苺を飾ったケーキと、チョコレート生地でほろ苦いカフェカラメルクリームを挟んだケーキ。『新春ベリー』は、甘酸っぱいベリームースの上に艶やかなベリーナパージュ、苺とフランボワーズを飾った華やかなムースケーキです。

『頌春ショコラ』は、チョコレートとヘーゼルナッツのムースの間にチョコチップとフランボワーズを加えてアクセントにし、クリームとガナッシュで市松模様を表現。『花暦ドゥーブル』は、北海道産生クリームを絞りお正月仕様に仕立てた、ミルキーで口どけなめらかなドゥーブルフロマージュです。

詳細情報

ルタオスイーツおせち2026

価格：23,000円

内容量：お重サイズ（21.5cm×31.5cm×高さ7.4cm）×1箱

※風呂敷に包んでお届け

販売場所：小樽洋菓子舗ルタオ 公式オンラインショップのみ

※数量限定のため、なくなり次第終了

北海道Likers編集部のひとこと

毎年大人気の『ルタオスイーツおせち』。新年を彩る華やかなスイーツがぎゅっと詰まっています！

家族や親戚などが集まる特別な機会に、ぜひ楽しんでくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【小樽洋菓子舗ルタオ 公式オンラインショップ】 年に1度だけの 特別販売、「ルタオスイーツおせち2026」を数量限定で予約開始！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。