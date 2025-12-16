北海道・ニセコのスキー場に新たなレストランが誕生します。



ウィンタースポーツと言えばゲレンデで食べる「ゲレ食」ですが、これまでの常識を覆す豪華さにも注目です。



グラスに注がれていくのはクラフトビール！



爽快な苦みとフルーティーな香りが特徴という一杯です。



（根本記者）「鼻から抜ける豊かな香り、スキー終わりにこれがいただけるのは贅沢」





このビールが飲める場所は…スキー場のすぐそば！国内外から多くの観光客が集まるスキーリゾート「ニセコ東急グラン・ヒラフ」にオープンする山麓レストランです。

最大の特徴は、ヒラフエリア初となるクラフトビールの醸造所が併設していること！



これからオリジナルのクラフトビールを開発する予定で、出来立てのビールなど合わせて１０種類以上を楽しめるといいます。



ビールとともに食事を楽しめる新たなレストランでは、地元・倶知安町の食材をふんだんに使ったメニューも。



ランチだけでなく、夜はバーとしても営業していくといいます。



（根本記者）「実は新たにオープンするレストランはもう一つあります。それはこのゴンドラで上がった先の山頂にあるんです」

２０２４年の冬、新たに完成した最新式の「エースゴンドラ」。



その山頂駅２階にオープンするのは、標高８１３メートルにちなんだ「ＮＥＳＴ８１３」です。



羊蹄山を正面から望むことができる最高の眺望が魅力！

最高級の和牛を使ったローストビーフに、１年間寝かせた倶知安町産ジャガイモのグリルやウニをふんだんに使ったパスタなど、食事は「プレミアム」を意識したメニューが並びます。



オープンに先立ち、内覧会に招待された地元・倶知安町の町民も、クオリティの高さに驚きを隠せません！



（倶知安町民）「カフェテリアのレベルじゃないレストランのクオリティを感じる食事なので、素晴らしいなと思いました」



（東急リゾーツ&ステイ 野末貴史さん）「日本のスキー場の食堂は昔ながらの早く食べて出ていく、それだけじゃなくてほっとできる場所が必要だと。それが世界水準で戦うには我々の強みだと考えた」



２つのレストランはいずれも１２月２０日に開業します。



これから本格的に始まるスキー・スノーボードシーズンにさらに楽しみが増えそうです。