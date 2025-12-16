日中関係悪化で中国人がロシアへ、「どん引きした」との感想が話題―シンガポールメディア

シンガポール華字メディアの連合早報によると、ロシアが短期滞在の中国人にビザ（査証）を免除して以来、中国のSNS上には「不便さを感じた」とする書き込みが多く寄せられているという。

SNSの微博（ウェイボー）では、「ビザ免除でロシアへ行った第一陣の中間所得層がどん引きした」とする文章が話題となった。

文章によると、中国では政府が日本への渡航自粛を呼び掛けたことで日本への航空便の多くが取りやめとなり、スキーや温泉を楽しむ旅を計画していた中間所得層の間で、行き先をロシアへ変更する動きが見られる。

しかしロシアは安全上の理由から、外国のSIMカードに対し、入国から24時間のデータ通信制限をかけているため、中国人観光客の中にはインターネットに接続できず、タクシー料金をぼったくられた人もいた。

また、ウクライナ戦争の勃発とそれに伴う西側諸国による制裁発動以来、ロシアでは一部の国際ホテルブランドが撤退し、残ったのは国内ブランドだけで、民泊の中には料金が五つ星ホテルに匹敵するところもある。裕福なロシア人が西側諸国で消費する代わりに国内の観光地を選ぶようになった結果、観光商品の価格が高騰し、中国人観光客には手が届かなくなっている。

ロシアの時代遅れなインフラや融通が利かない接客への不満の声も上がったという。

ロシアのプーチン大統領は1日、同国を訪れる中国人向けに短期滞在ビザを免除する大統領令に署名した。観光やビジネス、文化交流など30日以内の短期滞在が対象で、適用期間は2026年9月14日まで。（翻訳・編集/柳川）