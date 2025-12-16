駅や看板などに表記され、外国人観光客にとっても欠かせない「ローマ字」。この表記の仕方が、約70年ぶりに見直されます。

【写真を見る】「ヘボン式」ではどういう表記に？

ローマ字表記「ヘボン式」統一でどう変わる？

日本語をアルファベットで記し、国際的に通じやすくすることが目的の「ローマ字表記」。日本では「訓令式」と「ヘボン式」の主に2種類が使われています。

例えば「し」で比較してみると、訓令式は「si」、ヘボン式は「shi」に。「ち」で比較してみると、訓令式は「ti」、ヘボン式は「chi」となります。

日本では1954年の内閣告示以降、この2種類が混在し、学校では原則である「訓令式」が教えられる一方で、パスポートに使われるなど、社会には「ヘボン式」のほうが広く浸透していました。

そのため、政府は今回の改定で、社会で広く使われている「ヘボン式」に統一することに決めたのです。

記者

「大手町駅のローマ字表記は『Otemachi（おてまち）』になっています」

これをヘボン式で表記すると、「Ootemachi」「Ōtemachi」の2種類のつづりになります。

記者

「新橋駅のローマ字表記には、『n』ではなく『m』が使われています」

サラリーマンの街「新橋」の信号機に設置された看板には、ヘボン式で「Shinbashi」と表記されていましたが、ヘボン式でも様々な表記の仕方があるようです。

「OHTANI」も「OOTANI」に？

そして、気になるのが、氏名のローマ字表記。

現在、メジャーリーガー・大谷翔平選手のユニフォームは「OH」から始まっていますが、これをヘボン式にすると、「OOTANI」もしくは「ŌTANI」となります。

今回のローマ字表記の統一について、街の人はどう見ているのでしょうか。

女性

「こっち（ヘボン式）のほうが見やすくていいですよ。（Q.訓令式が出てきたら？）ちょっと一瞬戸惑いますね」

男性

「これ（訓令式）がしっくりくる感じです。（ヘボン式は）違和感がありますね。読めなくはないです」

男性

「ローマ字表記だから、海外の人がちゃんと日本の発音っぽい発音で読める方がいいんじゃないかな」

文部科学省は今回の改定について、人の名前のほか、すでに定着している表記については変更を強制するものではないとしています。

「ん」のルールは？

出水麻衣キャスター：

ヘボン式では「B」「M」「P」の前の「ん」は「N」ではなく「M」というルールがあるそうです。

井上貴博キャスター：

移行期間は少し混乱するかも知れませんね。