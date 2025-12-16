「和紅茶」が熱いワケ！個性豊かな味・香りで“日本茶”の魅力凝縮 消費減少のカギに？【Nスタ解説】
コンビニなどでも手軽に買うことが出来るようになっている「和紅茶」。その魅力とは？
第1次ブーム到来！世界が注目する「和紅茶」とは？
出水麻衣キャスター：
実はいま、第1次ブームが来ているという「和紅茶」。和紅茶とは、日本で生産・加工された国産の紅茶のことです。
ブームの中、コンビニでも手軽に購入できるようになっています。
▼和の紅茶（アサヒ飲料）
・無糖アイスティー 173円
・ストレートティー〜国産はちみつ仕立て〜 194円
（12月2日より全国のセブン−イレブン限定で発売）
▼ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 和紅茶バタークリームケーキ 475円
（セブン−イレブン限定）
なぜ和紅茶が増えているのでしょうか。
【国産茶葉（普通せん茶）の生産量】※2024年農水省 作物統計調査より
1975年：約8.3万トン
2016年：約4.7万トン
食文化の変化などに伴い、直近の調査では1975年と比較して半分近くにまで生産量が落ち込んでいます。
日本茶の生産者の中で、「紅茶への転換」を考える人が増えていたという中、大きな転機が訪れました。
国際ティーコンクール「THE LEAFIES 2022」で、熊本の「お茶のカジハラ」が出品した「夏摘み べにふうき」が世界一に輝きました。イギリスという世界的に紅茶が有名な国のコンクールで世界一になったことで、和紅茶の道が開かれていったといっても過言ではありません。
生産者ごとに個性 それぞれ違う味・香りが魅力
出水キャスター：
和紅茶の魅力を「紅茶の会」藤原一輝代表に聞きました。
一大生産地であるインドの紅茶は、「ダージリン」や「アッサム」など大量生産で味が画一的なのが特徴です。
一方、和紅茶は生産者ごとに味や香りに個性があるということが魅力だといいます。
実際に、紅茶の専門店で、▼静岡・島田「べにふうき」、▼宮崎・五ヶ瀬「みなみさやか」、▼福岡・矢部村「やぶきた」の3種類の和紅茶を入れてもらうと、色合いが違います。いつ摘むかによっても味が異なるそうです。
飲んでみて、どんな違いを感じましたか。
山形純菜キャスター：
「やぶきた」はすっきりとしている中でも甘みも感じる味わいでした。また、「べにふうき」は奥行きがあるように感じました。
井上貴博キャスター：
コーヒーほど強くないので、食事に合うなと思いますし、紅茶とは別物というくらい違う感覚がありました。
紅茶だけど「和紅茶」は急須で！
出水キャスター：
和紅茶を存分に楽しむためには「“紅茶”なのに“急須”で」いれてください。
国産紅茶専門店「TEAROOM Yoshiki Handa」の半田貴規さんによると、沸騰したお湯を入れ、2〜3分待って注ぐことで温度が下がり、甘み・うま味が出るそうです。急須は、ティーポットに比べて容積が少ないので、温度が下がりやすいといいます。
井上キャスター：
温度が下がる過程で、甘み・うま味が出るということなんですね。
出水キャスター：
和紅茶は今、世界から注目される存在になっています。
12月6〜7日、長崎で「第22回全国地紅茶サミットin対馬」が開催されましたが、フランスからバイヤーが和紅茶の買い付けに来ていたといいます。
実業家・インフルエンサー 岸谷蘭丸さん：
抹茶も「ヘルシーなカフェイン」として流行ったので、「カフェイン」という文脈でお茶はアツい気がします。
＜プロフィール＞
岸谷蘭丸さん
イタリア・ボッコーニ大学在学 24歳
岸谷五朗と岸谷香の長男
海外大受験塾「MMBH」設立 教育・多様性などを発信