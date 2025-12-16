警視庁の防犯アプリ「デジポリス」を普及させようと、都内では、元宝塚歌劇団の貴城けいさんが一日警察署長を務めたほか、現役の警察署長が自ら二次元コードがついた服を着て町を走りました。

16日午前、東京•世田谷区では、元宝塚の貴城けいさんが、警視庁成城警察署の一日警察署長を務め、特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。

また、痴漢被害にあった際に、周囲に助けを求めることができる機能や、防犯ブザー機能もある警視庁の防犯アプリ「デジポリス」を紹介しました。

デジポリスには、特殊詐欺に悪用されることがある国際電話からの着信を、自動的にブロックする機能が新たに搭載されていて、貴城さんは、特殊詐欺に悪用されている可能性のある電話には出ないことが大切ですと訴えました。

一方、東京・練馬区では警視庁光が丘署が「ランニングパトロール」活動を行いました。

警察官や陸上自衛隊、地元の高校生らが「デジポリス」の二次元コードが掲示されたベストを着用し、地域をランニングしながら見守り活動を行うとともに、アプリの利用を促しました。

ランニングパトロールには、光が丘署の山本署長も参加し、「まだまだデジポリスの存在を知らない人が多いので、こういう機会に知ってもらい自分の家族や友達に広めていってほしい」と話しました。