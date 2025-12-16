今回ご紹介するのはYoutubeで話題になっている姉弟猫アクアさんとフランマさんの日常の一コマ。仲良く一緒に暮らす2匹が遊んでいると次第にヒートアップして…？

話題となっている映像は記事執筆時点で2万再生を突破。「かわいい！だいすき♡」「頑張れ！」などの声が寄せられています。

【動画：追いかけっこをする２匹のネコ→『噛み逃げ』が起きた結果…思わず笑ってしまう展開】

最初は平和な日常のはずが…

登場するのは、マンチカンのアクアさんとサイベリアンのフランマさん。2匹は2年ほど前から一緒に暮らしている仲良しの姉弟猫さんです。

この日は模様替えして広くなったお部屋を2匹で和やかに散策するところから始まりました。

和やかな雰囲気が一変！

最初に仕掛けたのはアクアさんでした。フランマさんに向かって体を低くして近づき、追いかけっこがスタート。

別の部屋に移動した2匹はソファで見つめ合います。そして…フランマさんが動き、それをかわそうとしたアクアさんのおしりをガブリ！

アクアさんはたまらず「にゃっ」と短い声をあげ、怒りを伝えているようです。

それに驚いたフランマさん。そそくさと部屋を後にします。噛み逃げされた形となったアクアさんはしばらくフランマさんが逃げた先を見つめますが、諦めたのかその場を去ります。

その様子を見ていたのかフランマさんはすぐに帰ってきました。気を抜いて歩いていると…そこには待ち構えていたかのようにアクアさんが！さっきのお返しとばかりにフランマさんをカプッ。見事仕返しが成功したのでした。

それでも仲良し

その後、ソファの下に逃げ込んだフランマさんでしたが…

少し時間が経つとまた一緒に遊び始め、すぐ仲直りできたのだとか。

たまに本気になってしまうこともあるけれど、それでも仲良しな2匹なのでした。

この投稿には、「かわいいだいすき」「お姉ちゃん強し」「ケンカする程仲が良いってことですね」など、多くのコメントが寄せられています。

Youtubeアカウント「アクアとフランマ」さまではほかにもアクアさん、フランマさんと飼い主のパパさん、ママさんの日常の様子が投稿されています。

アクアさん、フランマさん、ママさん、パパさん、この度はご協力誠にありがとうございました！

Youtubeアカウント「アクアとフランマ」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。