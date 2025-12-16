終売前に【ミスド】へ走れーーッッ！！ 可愛さ反則級♡「キャラドーナツ」

細部までこだわり抜かれたビジュアルに、思わず気分も高まりそう！【ミスタードーナツ】と「ポケモン」のキャンペーンが、注目を集めています。そこで今回は、食べるのがもったいなくなるほど愛らしい「キャラドーナツ」をご紹介します。12月下旬までの販売予定なので、まだの人はお早めに。

再現度に感服！ 思わず触れたくなりそう「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」

「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、ホイップクリーム入りのイースト生地ドーナツがベース。デコレーションはカスタード風味のフレークとチョコクランチ、仕上げのチョコプレートやストロベリーチョコで表情を表現しています。カフェタイムが楽しくなりそうな可愛いドーナツです。

1個で2つの贅沢感！「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」

きのこポケモンの「タマゲタケ」をモチーフにした、その名も「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」。きのこの傘部分は、ホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングしたケーキドーナツ生地に、ストロベリーシュガーをトッピング。顔部分は、ホワイトチョココーティングしたシュー生地の中にホイップクリーム入り。食感も味わいも異なるドーナツを食べられる嬉しい一品です。

さり気ない可愛さにキュン！「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」

「つい手が伸びる一品」と、@megumiko_maniaさんが紹介するのは「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」。鮮やかなイエローは独特の食感が楽しいゴールデントッピングで、ふんわりとした食感が魅力のシュー生地との絶妙バランスが病みつきになりそう。パッケージの内側も可愛らしさが溢れているので見逃さないで！

差し入れに喜ばれそう！「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」

仕事や家事の合間のほっと一息タイムにおすすめなのは「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」。食べやすい袋状のパッケージで食べやすそうです。ケーキドーナツ生地のまわりはチョコレート、中にはカスタードクリームとホイップクリーム入りで満足感もあるかも。

売切れが心配という人は、ネットオーダーがおすすめ。確実にGETできるだけでなく受取時間の指定も可能。ぜひ活用してみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

