今回紹介するのは、Threadsに投稿されたこたつでのんびり過ごす猫ちゃんの様子。寒い季節ならではの光景ですが、そのくつろぎ方は個性的で多くの人の興味を引きつけたようです。投稿はThreadsにて、16万回以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：こたつの中が熱くなってくると→猫がとった『予想外のスタイル』】

こたつの中でぬくぬく…のはずが？

今回、Threadsに投稿したのは「ねこのかいわれ&るぶ」さん。登場したのは、猫のるぶちゃんです。

投稿によると、るぶちゃんはこたつが大好き。しかし、こたつの中が温まってくると足だけ外に出して熱を逃がすタイプなのだとか。こたつ布団にすっぽり入りながら、後ろ足だけぴょこんと外へ向かって伸びている姿は、思わずカメラで写真を撮りまくりたいくらい可愛さ満点。

当のるぶちゃんは、まるで「これがちょうどいいんだよ」と言わんばかりの落ち着きぶり。なんだか見ているだけでほっとしますね。

大胆な足の伸びっぷりに思わず注目

るぶちゃんがこたつの外へ足を伸ばしてくつろぐ様子は、多くの人の目を引いた模様。投稿には「足だしスタイル初めてみた」「頭隠してちり隠さず」「たまらない」など、たくさんの反応が集まっていました。中には、うちの子も！といった声もチラホラ。意外と猫あるあるなのかもしれません。

こたつの温度に合わせて姿勢を調整する姿は、思わず何度も見返したくなるほどの可愛さです。

Threadsアカウント「ねこのかいわれ&るぶ」では、猫のるぶちゃん、かいわれちゃんの日常が数多く投稿されています。どの投稿も、猫ちゃんたちが自由気ままに過ごす様子が伝わってきて、思わず顔がゆるむような内容ばかりです。

