「M-1グランプリ2025」オリジナルPV、テーマソングはORANGE RANGEの“あのヒット曲”
ロックバンド・ORANGE RANGEの数あるヒット曲の中の1曲「ミチシルベ〜a road home〜」（2004年／5枚目のシングル）が、「M-1グランプリ2025」オリジナルPVのテーマソングに決定した。
今回の大会テーマは「漫才万歳」。「漫才」の起源は「万歳（ばんざい）」にあるという原点に立ち返り、話芸が持つ根源的な力と、漫才がもたらす喜びを改めて伝えるテーマとなっている。
予想不可能な結果の先にある景色へたどり着けるのは、自分自身の「道しるべ」を信じる者だけ。大人へと歩む道の中で、楽して流れに身を任せる人生を選ばず、しるされた道をひたすら進み、楽しみながら、もがきながら“王者”を目指すM-1戦士たちを導いてくれる楽曲として、「ミチシルベ〜a road home〜」が採用された。
楽曲が「M-1グランプリ2025」のテーマソングに選ばれたことに際し、メンバーは「『ミチシルベ〜a road home〜』をテーマソングに起用していただけて、めちゃくちゃ嬉しいです。映像も拝見しましたが、お笑い芸人さんの生き様とリンクしていて感動しました。この楽曲は頑張っている人達への応援ソングなので、エントリーした全てのチャレンジャーにエールとありがとうを贈りたいです。今年はどんなドラマが待っているのか、楽しみしかないです」とコメントを寄せている。
オリジナルPVは、M-1グランプリ公式YouTubeチャンネルにて公開中。毎年恒例となった4分間のプロモーションビデオ「M-1グランプリ2025×ORANGE RANGE『ミチシルベ〜a road home〜』」に注目だ。
