¡¡¡È¥Ï¥«¥Ê·ÏÈþ¾¯½÷¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Öyosugala¡Ê¥è¥¹¥¬¥é¡Ë¡×¤Î¼®¸«¤Þ¤È¤¤¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ö½Ü»£GIRL Vol.27¡×(ÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£°Å»¦¼Ô¤ËÊ±¤·¤Æ¼«Ëý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹
¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢²ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¼®¸«¤¬¡¢¡Ö°Å»¦¼Ô¡×¡Ê¥¢¥µ¥·¥ó¡Ë¤ËÊ±¤·¤¿¥·¥å¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª ¥«¥Ðー¥¬ー¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥¹¥¿ーÉþ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢Àå¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤òçÓ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¸µ¤¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¡£¤Û¤«¤Ë¤â¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー»Ñ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤Î±üÄÅ¥Þ¥ê¥ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Öideal peco¡×¤Î¿ûÃ«²Æ»Ò¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë