元TBSアナウンサーの加藤シルビアさん（39）が、16日放送のフジテレビ系「星になったスターたち」（後7・00）にVTR出演し、今年3月に80歳で死去したフリーアナウンサーみのもんたさんからカミナリを落とされた思い出を語った。

今年死去した各界の著名人を、生前の貴重映像や関係者の証言で振り返る特番。加藤さんはTBS時代、朝の情報番組「みのもんたの朝ズバッ！」で、みのさんと共演していた。

まだアナウンサーとしてキャリアが浅かった加藤さんは、みのさんから強く指摘されたことがあったという。「特に私が『朝ズバッ！』を担当していた期間は東日本大震災があって。3時間、生放送がある中でほとんど震災のニュースで」と振り返った。

被災地に必要なものを伝える役割が多かったという加藤さん。ニュースを伝える中で多用したある一言が、みのさんの逆鱗（げきりん）に触れたという。

「“いち早く物資が届くといい”“いち早く行政に動いて欲しい”“いち早く解決して欲しいですね”という言葉を、私が多用していて。一度、みのさんにもの凄く怒られて。“どういうつもりでその言葉を使ってるんだ”と。“君は凄く簡単に、いち早くという言葉を使うけど、そこのいち早くを解決するためには、どれだけの手順があって、どれだけの壁を乗り越えなければいけないか。分かっていたら、そんなに簡単に使えないんだ、その言葉は”と言われて」

よく被災地に出向き、支援活動もしていたみのさんだからこその言葉だった。加藤さんは「被災地の方々に寄り添うからこそ、簡単にすぐ解決するような言葉を使って欲しくないというのが、みのさんの心の中にあったんじゃないか」と推測。「寄り添う力、共感力みたいなものがきっと、ずば抜けてらっしゃるんじゃないかなと思いますね」とも話していた。