舞台『魔法使いの約束』新作公演、29人のキャラクタービジュアル解禁 チケット情報も
舞台『魔法使いの約束』シリーズ最新作「舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編」のキャラクタービジュアル、チケット情報が解禁された。
【写真】イケメンだらけ…『まほステ』新作29人のキャラクタービジュアル
本作は、魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』（通称『まほやく』）はcolyより配信されているスマートフォン向けアプリゲームで、2019年11月の配信以降、現在700万ダウンロードを超える。現代から魔法の世界に召喚された主人公が、＜大いなる厄災＞と戦う21人の魔法使いの賢者として世界を救うために活躍する物語。
本シリーズ（通称『まほステ』）は、その舞台化作品で、本作は原作メインストーリー第1.5部『きみに花を、空に魔法を』のストーリーが前編・後編の2部作に分けられ、後編として上演される。
チケット販売は、あす17日よりゲームアプリ先行受付を開始し、一般発売は2026年2月28日午前10時開始予定。そのほか各種先行販売も順次予定している。
公演は、2026年5月2日〜17日に東京・天王洲 銀河劇場、5月23日〜31日に大阪・SkyシアターMBSにて上演される。
■出演者
【中央の国】
オズ：伊勢大貴、アーサー：北川尚弥、カイン：岩城直弥、リケ：新谷聖司
【北の国】
スノウ：陣慶昭、ホワイト：田口、司、ミスラ：鮎川太陽、オーエン：神永圭佑、ブラッドリー：中村太郎
【東の国】
ファウスト：矢田悠祐、シノ：田村升吾、ヒースクリフ：内藤光佑、ネロ：坪倉康晴
【西の国】
シャイロック：山田ジェームス武、ムル：橋本真一、クロエ：皆木一舞、ラスティカ：森田桐矢
【南の国】
フィガロ：和合真一、ルチル：大海将一郎、レノックス：白柏寿大、ミチル：弦間哲心
真木晶（賢者）：大森夏向
ターリア：綾凰華
オーレオリン：七木奏音、バイオレット：野本ほたる、シアン：上杉柚葉、スカーレット：西葉瑞希、ビリジアン：今泉和歌子
オヴィシウス：内藤大希
【POW-ers（パワーズ）】
土倉有貴、笹原英作、服部、悠、齊藤大士、岩間大樹、木村昌誉、澤谷一輝、原田暖之介
