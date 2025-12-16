岩田剛典、仕事への向き合い方の変化を語る「そういう意識はめっちゃ大事だなと」

12月16日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』に岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）がVTR出演。仕事への向き合い方の変化を明かした。

今年デビュー15周年を迎え、最近ではソロ活動も増えている岩田は、番組インタビューの中で、「以前よりも、ちゃんと心を落ち着かせる時間というか、休むみたいな意識を心がけるようにしてますね」と切り出した。

続けて、「例えば、携帯をいじらないとか、仕事のことを一切考えない時間を作る」「一旦それを全部、もう何も考えない。今あることを楽しむ」「例えばご飯を楽しむとか、なんかそういう意識はめっちゃ大事だなと思いますね」と、仕事への向き合い方の変化についてトーク。

また、「必要ないなっていうものをなるべく捨てた一年でしたね」「洋服にしても、3年ぐらい着てない洋服とか、“もう着ないんじゃない？”って思って」「仕事と家の行き来で意外とダル着というか、ジャージみたいな格好でサンダルでみたいな時期もあったりすると、なんかこれで事足りてるっていうのが気持ちがいいというか。気分が上がりますね」と話していた。