土屋太鳳、山崎賢人との“合宿感”ある2SHOTに「素敵すぎる写真」「ずっと仲良しでいてね！」

12月15日、土屋太鳳がInstagramを更新。現在配信中のNetflixシリーズ『今際の国のアリス』でダブル主演を務める山崎賢人との写真を公開した。

【写真】山崎賢人との『今際の国のアリス』オフショを公開

土屋は、自身のInstagramアカウントにて、近況を明かしつつ、「今年載せたい写真は今年のうちに載せよう！ と思いながら なかなか出来ないでいるけれど」「本当にそろそろ！ じゃないと、あっという間に大晦日になりそう」と綴った。

続けて、「水を多く使う場面や 川や池、海などの場面では こういったお風呂のようなスペースで体温を守るのですが、 なぜかいつも謎の『合宿感』を感じます」「#今際の国のアリス #aliceinborderland3」というコメントとハッシュタグを添え、お湯に浮かんでいる自身と山崎がお茶目な表情をしている姿を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「けんたおのオフショ嬉しい」「最高のペア」「いつも楽しそう」「見てるだけで癒されます」「素敵すぎる写真ありがとうー！！！」「これからもずっと仲良しでいてね！」などの声が寄せられていた。

土屋は2008年に女優としてデビューし、さまざまな作品で活躍。2026年には、自身が主演を務めた映画『マッチング』の続編にあたる『マッチング TRUE LOVE』が公開予定となっている。

※山崎賢人の「崎」は立つ崎